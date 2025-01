Der SCR ist am Freitag spielfrei – Sonntag, 18 Uhr nächstes Oberlandderby in Bad Tölz

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der weiß-blaue Anhang hat das letzte Derby gegen die Tölzer Löwen sicherlich noch immer im Hinterkopf.

Der Sieg am 2. Weihnachtsfeier gegen den Erzrivalen war Balsam auf der Seele für jeden, dessen Herz weiß-blau schlägt. Am Freitag können sich die Werdenfelser aufgrund der Ligenkonstellation erstmal entspannt zurücklehnen und die Akkus aufladen, denn sie sind abermals spielfrei. Am Sonntag um 18 Uhr treten die Garmisch-Partenkirchner dann zum vierten Oberlandderby der laufenden Spielzeit in Bad Tölz an.

Einer der schon viele Derbies gespielt hat – und das auf beiden Seiten – ist unser Mann mit der Nummer 50, Andi Mechel. Eines dieser Spiele ist ihm allerdings besonders in Erinnerung geblieben. Es war am 6. Oktober 2023: „Verewigt hat sich mein erstes Derby im SCR-Trikot in der letzten Saison. Wir haben in Tölz 1:0 gewonnen. Das war ein besonderer Moment für mich und die Stimmung unserer Fans war genial. Ein richtiger Gänsehaut-Moment.“

Andi Mechel feierte Ende Dezember gegen die Bietigheim Steelers, auch einer seiner Ex-Clubs, mit dem 6:1-Heimsieg ein erfolgreiches Comeback. Die Stimmung im Stadion saugt auch der 33-jährige gerne auf: „Die Atmosphäre versuche ich immer aufzunehmen. Es macht sehr viel Spaß, vor einer so einer Kulisse wie gegen Bietigheim zu spielen. Das gibt einem noch zusätzliche Energie.“ Gerade wenn es gegen einen Ex-Club wie Bietigheim oder auch am kommenden Sonntag gegen die Tölzer Löwen geht: „Da ist schon ein bisschen extra Vorfreude dabei, wenn man gegen alte Weggefährten spielt. Aber am Ende geht es wie in jedem Spiel nur um den Sieg.“

Speziell bei den Begegnungen zuletzt in Lindau und auch zuhause gegen Deggendorf sah man den Charakter und die unfassbare Moral der Weiß-Blauen in scheinbar aussichtslosen Situationen. In Lindau lagen die Werdenfelser mit 0:2 zurück und drehten im Schlussabschnitt das Spiel. Noch eindrucksvoller gelang ihnen dies im Heimspiel gegen Deggendorf. Auf 0:3 war der Rückstand nach zwei gespielten Dritteln angewachsen, obwohl der SC Riessersee nicht die schlechtere Mannschaft war. Das Momentum drehte sich schlagartig mit dem Treffer von Marc Zajic, welcher erst 4:21 Minuten vor Schluss fiel.

Wie man sich als Außenstehender die Drittelpause in der Kabine vorstellen kann, beschreibt der gebürtige Tegernseer so: „Man muss positiv bleiben und sich auf das letzte Drittel fokussieren. Natürlich werden auch die Punkte angesprochen, die besser gemacht werden müssen. Aber wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen und auch nutzen werden.“ Die Mannschaft hat sich nach den vielen Rückschlägen der Vergangenheit also gefunden und die Einstellung stimmt. Das hat sich in den jüngsten Ergebnissen niedergeschlagen.

Das nächste Heimspiel des SC Riessersee findet am Freitag, den 24. Januar, um 20 Uhr statt. Dann sind die Memmingen Indians im Olympia-Eissportzentrum zu Gast.

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV