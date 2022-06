„Der Schritt in die Oberliga ist der Richtige, um mich weiterzuentwickeln“ – StÃ¼rmer Luis Rentsch kommt aus WeiÃŸwasser in die Messestadt

Leipzig. (PM IceFighters) „Seit meinem 5 Lebensjahr spielte ich in Weißwasser. Dort habe ich alle Nachwuchsstationen durchlaufen. Seit 2019 wurde ich in das Profiteam...

Leipzig. (PM IceFighters) „Seit meinem 5 Lebensjahr spielte ich in Weißwasser. Dort habe ich alle Nachwuchsstationen durchlaufen.

Seit 2019 wurde ich in das Profiteam aufgenommen und konnte dort sehr viel Erfahrung sammeln. Nun dachte ich, der Schritt in die Oberliga ist der Richtige, um mich weiterzuentwickeln. Daraufhin trat ich in Kontakt mit Sven Gerike. Bei einem persönlichen Gespräch erzählte er mir von seinen Zielen für die kommenden Jahre und was er von mir und dem Team erwartet, um diese zu erreichen. Ich war begeistert und die Entscheidung fiel mir damit sehr leicht. Ich freue mich, ein Teil des Teams für die kommende Saison zu sein. Ich werde alles geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind!“

Mit diesen Worten stellt sich Luis Rentsch am heutigen Tag den Fans der EXA IceFighters Leipzig vor. Luis trägt ab der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 27. Für ihn ist es der erste Schritt aus der gewohnten Umgebung heraus. „Es wurde Zeit für ihn, diesen Schritt zu gehen“, sagt sein neuer Headcoach Sven Gerike und fügt hinzu: „Luis ist ein rundherum gut ausgebildeter Eishockeyspieler, der jetzt bei uns zeigen kann, was in ihm steckt. In Weißwasser kam er aus der Rolle des Ergänzungsspielers, der seine Sache immer gut macht, egal wo man ihn braucht, nicht mehr heraus. Jetzt wird er Verantwortung bekommen und übernehmen müssen. Ich denke, wir können sein Potential hier bei uns noch besser ausschöpfen und mehr aus ihm herausholen. Wir freuen uns auf die Arbeit mit ihm!“

Der 21-jährige gebürtige Weißwasseraner kommt auf insgesamt 120 Spiele in der DEL 2. Er gilt als taktisch disziplinierter und technisch versierter Spieler. Die Fans der EXA IceFighters Leipzig dürfen sich auf einen loyalen und hungrigen jungen Stürmer freuen.