Der SCB verpflichtet Claude-Curdin Paschoud

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Verteidiger Claude-Curdin Paschoud für eine Saison bis Frühling 2024 verpflichtet.

Die Laufzeit des Vertrags beginnt am 1. August 2023.

Der 29-jährige Paschoud hat in seiner Karriere ausschliesslich für den HC Davos gespielt. In der Saison 2012/13 debütierte der Verteidiger in der höchsten Spielklasse. Insgesamt bestritt Paschoud 389 NL-Partien (58 Punkte) und gewann mit den Bündnern 2015 die Meisterschaft. Für die Schweizer Nationalmannschaft hat er 20 Länderspiele bestritten.

In der vergangenen Saison kam der grossgewachsene, kräftige Abwehrspieler (193cm, 96kg) auf 56 Partien für den HCD. «Wir sind sehr glücklich darüber, wird Claude-Curdin Paschoud seine Karriere in Bern fortsetzen», sagt SCB-Sportchef Andrew Ebbett. «Er bringt Grösse, Routine sowie Stabilität in die Abwehr und sorgt für noch mehr Breite im Kader.»

