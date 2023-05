Der SCB verpflichtet Adam Reideborn

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den schwedischen Torhüter Adam Reideborn für zwei Saisons bis Frühling 2025 verpflichtet. Reideborn hat den Grossteil der...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den schwedischen Torhüter Adam Reideborn für zwei Saisons bis Frühling 2025 verpflichtet.

Reideborn hat den Grossteil der Karriere in seiner Heimat verbracht. 2018 wurde er in der SHL als bester Torhüter der Liga ausgezeichnet. 2019 folgte die Wahl zu Schwedens Goalie des Jahres. Danach wechselte Reideborn in die KHL, spielte je zwei Jahre für Bars Kazan und ZSKA Moskau. Mit Moskau gewann er zweimal die Meisterschaft.

Für die schwedische Nationalmannschaft kam der 31-jährige Reideborn an der Weltmeisterschaft 2021 zum Einsatz. 2022 stand er im Olympiaaufgebot der «Tre Kronor».

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Adam Reideborn ist ein ausgezeichneter Torhüter mit viel Erfahrung. Er weiss, was es zum Gewinnen benötigt. Wir sind glücklich, konnten wir diesen Transfer realisieren.»

