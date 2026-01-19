Der SCB schlÃ¤gt ein neues Kapitel auf: CEO Marc LÃ¼thi tritt zurÃ¼ck â€“ JÃ¼rg Fuhrer Ã¼bernimmt

Bern. (PM SCB) Beim Schlittschuhclub Bern geht eine prÃ¤gende Ã„ra zu Ende: Nach insgesamt 28 Jahren an der operativen Spitze des Clubs tritt Marc LÃ¼thi per 30. April 2026 von all seinen Funktionen innerhalb der SCB-Gruppe zurÃ¼ck.

Der Verwaltungsrat ernennt JÃ¼rg Fuhrer per 1. Mai 2026 zum neuen Chief Executive Officer (CEO).

Seit 1998 ist Marc LÃ¼thi als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer das Gesicht und der Motor des Schlittschuhclubs Bern. Ab 2012 Ã¼bernahm er zusÃ¤tzlich die Funktion als Delegierter des Verwaltungsrates. In dieser Zeit prÃ¤gte er den SCB wie kaum ein anderer: Unter seiner FÃ¼hrung gewann der Club sieben Meistertitel und drei Cupsiege und etablierte sich nachhaltig als sportliches wie wirtschaftliches AushÃ¤ngeschild des Schweizer Eishockeys.

Mit seinem RÃ¼cktritt verkauft Marc LÃ¼thi auch seine Beteiligung am SCB und zieht sich vollstÃ¤ndig aus dem operativen GeschÃ¤ft zurÃ¼ck.

Das Ende einer Ã„ra â€“ Danke, Marc LÃ¼thi!

Â«Es war alles in allem eine â€¹geileâ€º Zeit mit vielen Hochs, aber auch immer wieder mit Tiefs. Das gehÃ¶rt im Sport einfach dazu. Ich mÃ¶chte trotz allem keinen Tag missen und werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten. Nach dieser langen Zeit fÃ¼hlt es sich fÃ¼r mich richtig an, den Stab weiterzugebenÂ», sagt Marc LÃ¼thi. Â«Ich wÃ¼nsche dem SCB fÃ¼r die Zukunft alles Gute.Â»

VerwaltungsratsprÃ¤sident Carlo Bommes wÃ¼rdigt LÃ¼this ausserordentlichen Verdienste: Â«28 Jahre Vereinstreue â€“ das ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit etwas Herausragendes. Marc LÃ¼thi hat den SCB mit grosser Leidenschaft, Mut und Weitsicht gefÃ¼hrt und entscheidend geprÃ¤gt. DafÃ¼r gebÃ¼hrt ihm unser aufrichtiger Dank und grosser Respekt.Â»

JÃ¼rg Fuhrer Ã¼bernimmt die operative FÃ¼hrung des SCB

Mit JÃ¼rg Fuhrer Ã¼bernimmt ab dem 1. Mai 2026 eine ausgewiesene FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit die operative Leitung des SCB. Fuhrer ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates der SCB-Gruppe und verantwortete dort unter anderem die Bereiche Future, Gastronomie und Finanzen.

Â«Wir sind sehr erfreut, mit JÃ¼rg Fuhrer den Schritt in die Zukunft zu machen. In den vergangenen zwei Jahren hat er uns im Verwaltungsrat mit seinen ausgezeichneten Analysen, seiner besonnenen, teamorientierten Arbeitsweise und seinem grossen Engagement Ã¼berzeugt. Mit seiner Erfahrung und Vision ist er genau die richtige Person, um dem SCB neue Impulse zu geben und den Club erfolgreich weiterzuentwickelnÂ», sagt Carlo Bommes

Bernisch, authentisch und teamorientiert

JÃ¼rg Fuhrer blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude und Respekt entgegen: Â«Ich freue mich sehr, die FÃ¼hrung des SCB zu Ã¼bernehmen. Es ist eine grosse Ehre, fÃ¼r diesen traditionsreichen Club arbeiten zu dÃ¼rfen. Gleichzeitig habe ich grossen Respekt vor der Verantwortung.Â»

Seine Vorstellungen beschreibt Fuhrer klar und bodenstÃ¤ndig: Â«Eine verstÃ¤ndliche Struktur, transparente Entscheidungen und klare Verantwortlichkeiten â€“ in guten wie in schlechten Zeiten. Das sind fÃ¼r mich zentrale Erfolgsfaktoren. Dazu braucht es ein Team, das auf allen Ebenen am gleichen Strick zieht und bereit ist, mit Leidenschaft ein paar Schritte mehr zu machen als andere. Gemeinsam, mit viel Berner Herzblut, wollen wir die Zukunft des SCB gestalten und den AnsprÃ¼chen unserer Fans, Partner und Sponsoren gerecht werden. Wir alle wissen, wo der SCB hingehÃ¶rt!Â»

JÃ¼rg Fuhrer â€“ der neue CEO des SCB

â€¢ Geboren am 7. November 1972

â€¢ Aufgewachsen in Biglen, wohnhaft in Konolfingen

â€¢ Verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern

â€¢ Seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates der SCB-Gruppe

Der Betriebswirtschafter JÃ¼rg Fuhrer verfÃ¼gt Ã¼ber einen beeindruckenden unternehmerischen Werdegang. In den letzten 26 Jahren entwickelte er die Businesscom AG von Grund auf zum fÃ¼hrenden Import- und Logistikunternehmen im Schweizer Heimtiermarkt. Heute beschÃ¤ftigt Businesscom Ã¼ber 200 Mitarbeitende an den Standorten Biglen, Burgdorf und Bern. Die von JÃ¼rg Fuhrer entwickelten Produkte und Marken werden in 84 LÃ¤ndern vertrieben. Vergangene Woche reichte er seinen RÃ¼cktritt als CEO der Businesscom AG ein.

