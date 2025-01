Der SC Riessersee schnuppert an Platz 6 â€“ Freitag zuhause gegen Deggendorf, Sonntag auswÃ¤rts in Bayreuth

Garmisch-Partenkirchen. (PM DSC) Nach 34 von 48 Spieltagen blickt man in der Eishockey-Oberliga Süd auch mal auf die Tabelle.

Durch zuletzt vier Siege in Folge hat der SCR wieder Tuchfühlung auf den sicheren Playoff-Tabellenplatz 6. Drei Punkte trennen die Werdenfelser von den dort platzierten Höchstadt Alligators, die allerdings zwei Spiele weniger absolviert haben.

Gegen den Deggendorfer SC (Freitag, 10.01.2025, 20:00 Uhr, OEZ) muss das Team von Hunor Marton eine ähnlich kompakte Abwehrleistung abrufen wie beim Heimspiel gegen Bietigheim – und auch die gleiche Treffsicherheit an den Tag legen. Dann ist gegen die Niederbayern etwas möglich. Diese zeigten zuletzt schwankende Leistungen, sitzen aber noch mit einem komfortablen 14-Punkte-Polster auf den EC Bad Tölz auf Rang 4. Wo die Stärken der Mannschaft von Trainerfuchs Jiri Ehrenberger liegen, zeigt die Statistik: Der DSC hat nur ein Tor mehr erzielt als der SC Riessersee, aber 56 weniger kassiert. Sein Torverhältnis lautet +55, das des SCR -19. Dass die Garmischer in den letzten vier Matches aber durchschnittlich nur zwei Tore kassierten, lässt darauf hoffen, dass sich die weiß-blaue Abwehr nun stabilisiert hat. Dort verrichtet auch TJ Fergus zuverlässig seine Arbeit, der sich seiner Vorbildrolle für den SCR-Nachwuchs wohl bewusst ist: „Wir freuen uns, dass die Kids hier zu uns aufschauen und geben unser Bestes, um als Vorbilder wahrgenommen zu werden. Als Heranwachsender habe ich zu meinem Vater [ein ehem. NHL-Spieler] aufgesehen.“

Im Auswärtsspiel in Bayreuth am Sonntag (12.01.2025, 18:00 Uhr, live auf Sprade.TV) geht es dann gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um die Pre-Playoffs, welche die Teams auf den Rängen 7-10 bestreiten. Die Tigers liegen auf Platz 11, nur zwei Punkte hinter dem EC Peiting. Der Abstand auf den SCR beträgt zwar 12 Punkte, doch auch die Oberfranken haben zwei Partien weniger gespielt. Die letzten Ergebnisse der Tigers lassen keinen Schluss auf einen akuten Playoff-Run zu, Siege und Niederlagen wechselten sich ab, egal ob auswärts oder zuhause. Doch die Werdenfelser sollten gewarnt sein, denn konnten sie zu Beginn der Saison noch 5:1 in der Wagner-Stadt gewinnen, verloren sie das letzte Treffen zuhause 1:3. Den Assist zum einzigen SCR-Treffer gab damals Fergus, der mit 33 Vorlagen und 8 Toren [seine Saison-Bestmarke] die Scoring-Tabelle vor allen Verteidigern der Oberliga Süd anführt. „Wegen der größeren Eisfläche habe ich etwas mehr Zeit mit dem Puck und es ist einfacher, offene Räume zu finden. Aber es sind auch meine guten Mitspieler, die mich überhaupt erst in die Position bringen, Tore zu schießen.“ Es bleibt also äußerst spannend rund um den SC Riessersee. Ein Grund mehr, die Spiele der Weiß-Blauen zu verfolgen – vor allem live im Olympia-Eissportzentrum, wo es bis zum Ende der Hauptrunde am 21. Februar noch achtmal um Punkte geht. Die enge Taktung des Spielplans beschäftigt auch TJ Fergus: „Das Wichtigste, um den Energie-Level hochzuhalten, ist die richtige Ernährung und guter Schlaf.“

