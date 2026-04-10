Der SC Riessersee hat einen neuen Headcoach! Markus Jocher bleibt im Trainerteam

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die Position des Cheftrainers neu besetzt: Leif Carlsson übernimmt ab dem Sommer das Traineramt unter der Alpspitze.

Ihm zur Seite steht Markus Jocher als Co-Trainer, der in der vergangenen Saison temporär als Headcoach fungierte und die Mannschaft noch in die Pre-Playoffs führen konnte.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl ist es gelungen, einen äußerst erfahrenen und renommierten Fachmann für das weiß-blaue Projekt zu gewinnen. „Leif ist ein absoluter Trainerfuchs und ein ausgewiesener Fachmann. Ich schätze ihn menschlich wie fachlich sehr und wir stehen schon seit vielen Jahren in Kontakt. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn jetzt für den SCR gewinnen konnten. Er bringt enorm viel Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft wichtige Impulse geben“, so Kreitl.

Leif Carlsson (61) war zuletzt beim ESV Kaufbeuren in der DEL2 tätig und kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer zurückblicken. In seiner schwedischen Heimat arbeitete er bei namhaften Clubs und konnte sowohl als Spieler als auch als Trainer Meisterschaften feiern. Darüber hinaus sammelte er im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft („Tre Kronor“) internationale Erfahrung und war auch in der DEL unter anderem für die Eisbären Berlin aktiv.

Bereits während seiner Zeit in Kaufbeuren arbeiteten Michael Kreitl und Leif Carlsson erfolgreich zusammen – der Kontakt zwischen beiden riss seitdem nie ab. Nun kommt es beim SC Riessersee zur erneuten Zusammenarbeit. „Ich stehe seit meiner Zeit in Kaufbeuren mit Michi in Kontakt und wir haben eine ähnliche Auffassung von Eishockey. Als er dann in Garmisch angefangen hat, war es naheliegend, dass wir über den Cheftrainerposten sprechen. Ich habe sofort mein Interesse bekundet, auch weil ich schon viel Positives über den Standort gehört habe“, erklärt Carlsson zu seinem Wechsel unter die Alpspitze.

Seine Spielphilosophie ist klar definiert: „Meine Eishockeyphilosophie basiert darauf, viel Puckbesitz zu haben und das Spiel auf dem Eis zu bestimmen. Wir wollen aus einem stabilen Grundsystem heraus schnelle Umschaltmomente kreieren und auf dem gesamten Spielfeld aggressiv agieren. Gleichzeitig ist mir wichtig, publikumsfreundliches Eishockey zu spielen. Eine solide Defensive bildet dabei die Basis für ein erfolgreiches Offensivspiel. Dafür benötigen wir gut ausgebildete und körperlich topfitte Spieler“, so der 61-Jährige.

Auch seine Erfahrungen als Spieler und Trainer auf höchstem Niveau möchte Carlsson gezielt einbringen: „Ich versuche, meine Erfahrungen weiterzugeben und jungen Spielern zu vermitteln, was es braucht, um den nächsten Schritt zu machen und sich täglich zu beweisen. Gewinner kennen keine Pause. Gleichzeitig sind erfahrene Spieler wichtig, um den Jüngeren Orientierung zu geben. Und bei allem Ehrgeiz darf man die Freude am Eishockey nie verlieren.“

Mit großer Vorfreude blickt der neue Cheftrainer auf seine Aufgabe beim SCR: „Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei einem Traditionsverein wie dem SC Riessersee.“