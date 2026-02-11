Der SC Bern stellt sich organisatorisch neu auf

Bern. (PM SCB) Der SC Bern stellt sich ab Mai 2026 organisatorisch neu auf und stÃ¤rkt die beiden Bereiche Sport und Kommerz gezielt.

Pascal Signer wird neuer Chief Hockey Officer (CHO), Martin PlÃ¼ss bleibt Sportdirektor und Simon Moser wird neuer Team Manager der ersten Mannschaft. Im Gegenzug wird Diego Piceci per sofort freigestellt. Im Bereich Kommerz stossen Alain Kappeler und Patrice Hitz ab Mai neu zum SC Bern.

Der SC Bern nimmt im Zuge des kommunizierten CEO-Wechsels per Anfang Mai eine umfassende strukturelle Neuausrichtung vor. Ziel der Anpassungen ist es, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, die sportliche Entwicklung nachhaltig zu stÃ¤rken und den steigenden Anforderungen in Infrastruktur, im Nachwuchs und im Leistungssport gerecht zu werden.

Der bisherige Chief Operations Officer (COO) und stellvertretende CEO, Pascal Signer, wechselt in den Sportbereich und Ã¼bernimmt die neu geschaffene Funktion des Chief Hockey Officer (CHO). In dieser Rolle verantwortet er die organisatorische, personelle und strukturelle FÃ¼hrung des Sportbereichs. Neben der National League und Future ist ihm auch die Frauenabteilung unterstellt.

Die sportliche Ausrichtung des SC Bern sowie die FÃ¼hrung der National League liegen weiterhin bei Sportdirektor Martin PlÃ¼ss. Er wird in dieser Funktion auch in Zukunft Ã¼ber die abschliessende Entscheidungskompetenz in sÃ¤mtlichen Belangen der ersten Mannschaft verfÃ¼gen.

Simon Moser wird Team Manager

Zudem bleibt der langjÃ¤hrige SCB-Spieler Simon Moser dem Club nach seinem verletzungsbedingten RÃ¼cktritt erhalten. Er tritt Anfang Mai 2026 die Funktion des Team Managers an. In dieser Rolle wird er schrittweise an die organisatorische Verantwortung des National League-Spielbetriebs herangefÃ¼hrt.

Im Zuge der Reorganisation beendet der SC Bern im Bereich Sport per sofort die Zusammenarbeit mit Diego Piceci, bisher Leiter National League. Der Club bedankt sich bei Diego Piceci fÃ¼r sein geleistetes Engagement und wÃ¼nscht ihm fÃ¼r die Zukunft alles Gute.

Â«Wir sind Ã¼berzeugt, dass wir mit den neuen Strukturen im Sport optimale Voraussetzungen fÃ¼r eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft schaffen. Mit seiner Erfahrung, seinem breiten VerstÃ¤ndnis der Organisation und seiner NÃ¤he zum Sport ist Pascal Signer die ideale Besetzung fÃ¼r die neue Funktion des CHO. Er soll die bereits eingeschlagene Strategie weiterverfolgen und die Strukturen im Sport optimieren. Gleichzeitig kann sich Martin PlÃ¼ss als Sportdirektor vollumfÃ¤nglich auf die sportliche Ausrichtung des SC Bern sowie auf die FÃ¼hrung der National League konzentrierenÂ», erklÃ¤rt JÃ¼rg Fuhrer, aktuell Verwaltungsratsmitglied und designierter CEO.

Alain Kappeler wird neuer COO

Die durch den Wechsel von Pascal Signer freigewordene Position des COO Ã¼bernimmt per Anfang Mai 2026 Alain Kappeler. Er ist bereits seit dem 9. Februar in die operativen AblÃ¤ufe des SC Bern eingebunden. Der 55-jÃ¤hrige Berner fÃ¼hrt kÃ¼nftig die operativen GeschÃ¤fte und verantwortet die Umsetzung des Stadionprojekts mit. Kappeler bringt langjÃ¤hrige Erfahrung im Sportmanagement mit, unter anderem als Head of Marketing bei der Swiss Ice Hockey Federation sowie als COO und CEO beim BSC Young Boys. Zuletzt leistete er beratende UnterstÃ¼tzung im Management der AustragungsstÃ¤tten fÃ¼r die Kandidatur der Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz. Auch verantwortete Kappeler im Auftrag der Stadt Bern die beiden Fanzonen der UEFA Womenâ€™s EURO 2025 in der Berner Innenstadt.