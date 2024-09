Der Saisonstart in der National League steht bevor: Was ist neu?

Zürich. (PM NL) In genau einer Woche startet die neue Meisterschaft der National League. Unten sind in Kürze die wichtigsten Veränderungen und Innovationen im...

Zürich. (PM NL) In genau einer Woche startet die neue Meisterschaft der National League.

Unten sind in Kürze die wichtigsten Veränderungen und Innovationen im Hinblick auf die neue Saison.

Sonntagsspiele: Nicht mehr am Abend, sondern Familienspiele am Nachmittag

Wer sich bereits etwas mit dem Spielplan befasst hat, hat es längst bemerkt: Am Sonntag finden zwar immer noch Spiele statt, jedoch nicht mehr am Abend. Jeder Club trägt stattdessen mindestens eine Heim-Partie am Sonntagnachmittag um 15.45 Uhr aus, die unter dem Stern «für Familien und Kinder» steht. Die bisherigen TV-Spiele vom Sonntagabend finden neu grösstenteils am Donnerstagabend statt.

Ausgewählte TV-Spiele neu auch auf 3+, La Télé und TeleBielingue

Die Verbreitung der Live-Spiele und der Highlights im Free-TV konnte in Zusammenarbeit mit MySports auf diese Saison hin weiter ausgebaut werden. So werden die Live-Spiele in der Deutschschweiz parallel zu TV24 künftig auch auf 3+ übertragen. In der Romandie kommen mit La Télé und TeleBielingue ebenfalls zwei weitere Lokalsender dazu, die ausgewählte Spiele der Romand-Clubs parallel mit LémanBleu live übertragen. Welche Spiele im Free-TV übertragen werden, ist hier ersichtlich. Sämtliche 364 Spiele der Regular Season sowie alle Spiele der Playoffs gibt es wie gewohnt mit dem MySports-Abo live zu sehen.

Play-In-Serien neu mit «Aggregate Score»

Die letzten beiden Playoff-Tickets werden seit letzter Saison bekanntlich im Play-In-Modus vergeben. Neu werden die 3 Play-In Serien (Rang 7 vs 8 und Rang 9 vs 10 sowie Verlierer Serie 1 vs. Sieger Serie 2) im Format «Aggregate Score» entschieden. Das bedeutet, dass die Tore aus dem Hinspiel im Rückspiel berücksichtigt werden. Sprich, wenn das Team auf Rang 7 im Heimspiel mit 4:1 gewinnt, muss das Team auf Rang 8 im Rückspiel mit ebenfalls mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen, damit es zu einer Verlängerung kommt. Gewinnt das Team auf Rang 8 das Rückspiel höher, ist es qualifiziert. Gewinnt es mit nur zwei Toren oder weniger Unterschied, geht die Serie verloren. Den Auswärtstoren kommt dabei kein besonderer Stellenwert zu, sprich ein 3:1 ist gleichbedeutend mit einem 5:3 (je 2 Tore Unterschied).

Im Übrigen gilt ab sofort in der National League ein Halsschutz-Obligatorium.

Disciplinary-Entscheide neu ausschliesslich über Website/App

Die National League wird ab dieser Saison keine Disciplinary-Fälle wie Verfahrenseröffnungen oder Sperren mehr mittels eMail-Verteiler veröffentlichen. Sämtliche Mitteilungen und News werden ausschliesslich über die offizielle Website und App der National League kommuniziert. Um keine Meldung zu verpassen, haben Sie in der App die Möglichkeit, Push-Notifications zu aktivieren oder unseren RSS-Feed zu abonnieren. Offizielle Medienmitteilungen werden weiterhin über NL-Mailverteiler versendet.

Manager Game: Neu auch tägliche Challenges mit attraktiven Preisen

Das Manager-Game «Topscorers» der National League geht in seine vierte Saison. Über 45’000 Spielerinnen und Spieler versuchten bisher, DAS Meisterteam zusammenzustellen. Wer die App bereits heruntergeladen hat, sollte sie unbedingt aktualisieren (für neue User entfällt dieser Schritt). Denn neu sind auch tägliche Challenges möglich, in denen die User mit einem Budget von CHF 2 Mio. einen Torhüter und eine komplette Linie zusammenstellen müssen und sich in einem schweizweiten Ranking mit allen anderen messen. Zu gewinnen gibt es dabei attraktive Preise von MySports, Sporttip sowie dem Getränkehersteller Nocco. Weitere Infos zum Spiel und zu den Challenges gibt’s auf www.topscorers.ch.

Tissot neuer Partner der National League

Mit der international bekannten Uhrenmarke Tissot freut sich die National League auf einen neuen Partner für die kommenden Saisons. Tissot wird vor allem im Umfeld der Zeitmessung in den TV-Grafiken der Livespiele präsent sein und stellt den Hauptpreis für die MySports Tuesday Challenge in der Topscorers App zur Verfügung (einen Uhrengutschein im Wert von CHF 500.-).