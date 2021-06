Der Ruf der Heimat: Sebastian Stanik wechselt von Rosenheim zu den LÃ¶wen

Waldkraiburg. (PM EHC) Nach einer ganzen Reihe an guten Nachrichten für die anstehende Bayernligasaison, kann der rEHC Waldkraibug mit einer weiteren frohen Botschaft nachlegen....

Von der kommenden Saison an wird Sebastian Stanik, letztes Jahr noch in Diensten der Rosenheimer Starbulls, für die Waldkraiburger Löwen stürmen.

Aus arbeitstechnischen Gründen kommt der erst 19-jährige Angreifer zurück nach Waldkraiburg, der Stadt, in der er einst das Spielen lernte. Deshalb bietet es sich an wieder für die Löwen, diesmal aber im Senioren-Team , an den Start zu gehen. Bereits mit 17 Jahren ging Stanik in der Oberliga, damals noch für den EV Landshut, aufs Eis. Parallel dazu engagierte er sich im DNL-Team der Landshuter in welchem er in 35 Spielen fünf Tore und 12 Assists erzielen konnte. Auch in den beiden anschließenden Spielzeiten, welche er in Rosenheim bestritt, fuhr er zweigleisig zwischen Oberliga- und DNL-Team, wobei er saisonübergreifend in 52 Oberliga-Spielen drei Treffer und 16 Vorlagen, in 28 DNL-Spielen vier Tore und 40 Vorlagen erzielen konnte.

In Waldkraiburg wird er eine willkommene Ergänzung für das Team rund um das Trainer-Duo Piskunov spielen. Der EHC Waldkraiburg wünscht Sebastian Stanik eine wunderbare und verletzungsfreie Saison.

