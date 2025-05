Der Rookie des Jahres bleibt beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Zwei Medaillen für den dritten Platz in der Bayernliga bei den Senioren und in der U20, sowie den Titel „Rookie des Jahres“ staubte Stefan Kuhn bei der Saisonabschlussfeier des TEV Miesbach ab.

Im anschließenden Interview verriet er es den Anwesenden schon durch die Blume, dass er auch im kommenden Jahr das Trikot des TEV trägt.

In seiner ersten kompletten Saison im Seniorenbereich wusste der 20-jährige Allrounder sofort zu überzeugen und spielte sich in der Vorbereitung in die Top-Reihen des Bayernliga-Teams. Seine große Stärke ist dabei, dass er sowohl Stürmer als auch Verteidiger spielen kann und auch auf beiden Positionen zum Einsatz kam. In 39 Spielen in der Bayernliga erzielte Stefan Kuhn vier Tore und legte sieben weitere Treffer auf, zudem absolvierte er noch acht Spiele für die U20-Mannschaft in denen ihm elf Punkte gelangen.

Der TEV freut sich, dass mit Stefan Kuhn ein weiteres Nachwuchstalent den Sprung in die Bayernliga geschafft hat und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2025/2026 beim TEV.

