Der Ritten ist bereit fÃ¼r die 10. Pond Hockey Europameisterschaft

Klobenstein. (PM Sportissmus) Es ist eines der großen sportlichen Highlights, das auf dem Ritten Jahr für Jahr steigt: Am 28. Februar und 1. März 2025 findet auf dem Gelände der Ritten Arena die inoffizielle Pond Hockey Europameisterschaft statt.

Dabei wird auf dem Südtiroler Hochplateau heuer mit der zehnten Ausgabe ein großes Jubiläum gefeiert. Und es wird einmal mehr ein Ansturm an Hockeyspielern erwartet, die sich in der Urform des Eishockeys messen wollen.

Bei der letztjährigen Ausgabe wurde ein neuer Teilnehmerrekord von 52 Mannschaften aufgestellt. Dieser konnte heuer mit 50 Nennungen zwar knapp nicht geknackt werden, doch die fast gleiche Anzahl beweist, dass die inoffizielle Pond Hockey Europameisterschaft nach wie vor ein Renner ist und sich das zweitägige Turnier im vergangenen Jahrzehnt etabliert hat: Nicht nur hier in Südtirol, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus hat sich das Event einen Namen gemacht. So werden wieder Mannschaften aus anderen europäischen Nationen wie Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, aber auch aus den USA erwartet.

Am Programm rütteln die Veranstalter um den Präsidenten des Organisationskomitees, Alexander Rottensteiner, indes nicht. Wie in den vergangenen Jahren geht es am Freitag, 28. Februar und somit am ersten Turniertag bis zum frühen Abend mit den Gruppenspielen los. Außerdem findet auch ein Kinderturnier statt: Am Freitag ist die U10 dran. Weitere Höhepunkte sind der LadiesCup (ab 17 Uhr) und der FirmenCup (ab 18 Uhr). Neben der sportlichen Betätigung mangelt es am Eisring der Ritten Arena auch an musikalischer und festlicher Unterhaltung nicht: In der Mitte des Rings steht das große Festzelt, in dem über beide Tage hinweg bestens für Speis, Trank und Musik gesorgt ist.

Legen die Veteranen den zweiten Titel nach?

Am Samstag, 1. März geht es am Vormittag mit dem Turnierprogramm weiter, außerdem tragen verschiedene U8- und U11-Nachwuchsteams ein Turnier aus. Hinzu kommt die beliebte Skills Competition, bei der an beiden Tagen bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen um tolle Preise gespielt wird. Abgerundet wird die inoffizielle Pond Hockey EM auf dem Ritten mit der großen Eule Fete, die im Festzelt steigt und bis zu später Stunde andauert. Zu diesem Zeitpunkt steht der neue Pond Hockey Europameister längst fest, der in den Finalspielen ab 20 Uhr ermittelt wird. Als Titelverteidiger gehen „Die Veteranen“ ins Rennen. Ein Team, das mit Emanuel Scelfo, Dan Tudin, Alexander Eisath, Robert Raffeiner, Andreas Lutz, Philipp Pechlaner und Daniel Fabris gleich mehrere ehemalige Rittner Eishockeyspieler aufbieten konnte und heuer in ähnlicher Besetzung am Start sein dürfte.

Was ist eigentlich Pond Hockey?

Pond Hockey gilt als die Ursprungsform des Eishockeys. Dabei wird aber auf wesentlich kleineren Toren und einem viel kleineren Feld gespielt, es gibt keinen Tormann, kein Icing und kein Abseits. Checks und Schlagschüsse sind nicht erlaubt, gespielt wird drei gegen drei. Gefragt sind also gutes Skating, Stick-Handling und eine ordentliche Portion Hockey-IQ. Besonders beliebt ist Pond Hockey an Orten mit leichtem Zugang zu gefrorenen Gewässern. Das beste Beispiel hierfür ist der Ritten selbst: Auf dem Wolfsgrubener See wurde Eishockey – oder eben die Urform Pond Hockey – schon Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt und auch heute noch pilgern bei den richtigen Bedingungen zahlreiche Eissportlerinnen und -sportler an den See.

Infos zum Rahmenprogramm

Am Freitagabend heizt als Vorprogramm der Partytiger Saxmartl die Stimmung im Partyzelt an. „The Snoops“, begeistern im Anschluss das Publikum durch ihr umfangreiches Programm und den Spaß an der Musik, den man bei ihren Live-Auftritten miterleben kann. Dank des breitgefächerten Repertoires von Rock/Pop über Schlager/Volksmusik/Oldies bis hin zu den aktuellen Chart Hits, ist garantiert für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei.

Der Samstag startet mit einem musikalischen Frühshoppen mit der Rittner Tanzlmusig „Spielerei“ und den ersten Matches in der Morgensonne. Ansonsten stehen die Kleinsten im Mittelpunkt: Neben dem Kinderturnier gibt es eine magische Zaubershow. Aber auch den Großen soll es an Nichts fehlen – vor allem am Abend: Denn mit der legendären EULE-Fete klingt die Pond Hockey Europameisterschaft aus.

