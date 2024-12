„Der Puck wird einen besonderen Platz zu Hause bekommen“ – Kirk-Viererpack beim EisbÃ¤ren-Sieg gegen Schwenningen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gewonnen.

Die Berliner setzten sich am Samstagnachmittag in der ausverkauften Uber Arena deutlich mit 7:3 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Verteidiger Eric Mik bestritt sein 250. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga.

Die Eisbären spielten ein gutes Startdrittel, in dem sie durch Ty Ronning (9.) und Blaine Byron (10.) in Führung gingen. In der Folge schnürte Liam Kirk (14./PP1, 16., 19.) einen lupenreinen Hattrick und erhöhte auf 5:0 für die Gastgeber. Eine Sekunde vor Ende des ersten Spielabschnitts gelang Mirko Höfflin (20./PP1) dann in Überzahl noch der erste Treffer der Schwarzwälder. Im Mittelabschnitt traf zunächst Berlins Olivier Galipeau (32./PP1) im Powerplay mit seinem ersten DEL-Treffer zum 6:1. Nachdem Alexander Karachun (34./PP1) ein weiteres Schwenninger Überzahl-Tor erzielte, war Liam Kirk (36.) zum vierten Mal erfolgreich und stellte den alten Fünf-Tore-Vorsprung der Berliner wieder her. Im Schlussdrittel kam Schwenningen durch Arkadiusz Dziambor (43.) zu einem weiteren Torerfolg. Im weiteren Spielverlauf spielten die Berliner die Partie routiniert zu Ende. Es fiel kein weiterer Treffer und es blieb beim 7:3-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten im Kalenderjahr 2024 noch eine weitere Partie. Am Montag, den 30. Dezember gastiert der Hauptstadtclub bei den Augsburger Panthern. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir hatten heute einen sehr guten Start ins Spiel und konnten Kapital aus unseren Chancen schlagen. Mir hat gefallen, dass wir auf die Details geachtet haben, die wir vorab angesprochen haben. So kamen wir beispielsweise gut mit Schwenningens hartem Forecheck zurecht. Wir haben unser Spiel einfach gehalten und schnell aus unserer Zone herausgespielt. Zu Beginn des Mitteldrittels haben wir etwas nachgelassen, so haben die Wild Wings noch nicht aufgegeben. Im Schlussabschnitt haben wir die Partie dann gut zu Ende gespielt. Wir sind glücklich über den Sieg, vor allem vor unseren Fans. Ich freue mich für Liam Kirk.“

Liam Kirk (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir freuen uns über den Erfolg. Wir haben als Mannschaft gut gespielt und können sehr zufrieden sein. Wir hatten uns vorgenommen, von Beginn an unser System zu spielen. Das ist uns über die gesamte Spieldauer gut gelungen. Ich freue mich, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte, die Partie zu gewinnen. In den letzten Spielen habe ich ein paar Chancen liegenlassen, daher bin ich glücklich über meine vier Tore. Es war mein erster Hattrick im Profibereich und somit auch das erste Mal, dass ich vier Tore in einem Spiel erzielt habe. Der Puck wird einen besonderen Platz zu Hause bekommen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Schwenninger Wild Wings 7:3 (5:1, 2:1, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Niemeläinen, Wissmann (C); Geibel, Müller; Galipeau, Mik – Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Kirk, Bergmann; Noebels (A), Byron, Veilleux; Hördler, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Schwenninger Wild Wings: Bitzer (Majher) – Trivellato, Larkin; Murray, Boyle; Weber, Marshall – Spink, Platzer, Feist; Bassen, McMillan, Uvira; Karachun, Höfflin, Senyshyn; Dziambor, Neumann, Schwaiger – Trainer: Steve Walker

Tore

1:0 – 08:11 – Ronning (Pföderl) – EQ

2:0 – 10:00 – Byron (Noebels, Veilleux) – EQ

3:0 – 13:35 – Kirk (Tiffels, Müller) – PP1

4:0 – 15:55 – Kirk (Geibel, Müller) – EQ

5:0 – 18:02 – Kirk (Galipeau, Müller) – EQ

5:1 – 19:59 – Höfflin (Mashall, Senyshyn) – PP1

6:1 – 31:40 – Galipeau (Noebels) – PP1

6:2 – 33:33 – Karachun (Platzer) – PP1

7:2 – 35:28 – Kirk (Bergmann, Wissmann) – EQ

7:3 – 42:15 – Dziambor (Larkin, Feist) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 10 (4, 2, 4) Minuten – Schwenninger Wild Wings: 12 (4, 4, 4) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Achim Moosberger (Kenneth Englisch, Tobias Treitl)

Zuschauer 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV