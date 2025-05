„Der Plan ist fÃ¼r mich sehr Ã¼berzeugend“ – Goalie- und Videocoach Santeri Hilli komplettiert Trainerteam der Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben ihr Trainerteam für die kommende Spielzeit komplettiert.

Mit Santeri Hilli kommt ein neuer Goalie- und Videocoach vom frisch gebackenen finnischen Meister KalPa Kuopio. Der 37-Jährige war seit 2019 im finnischen Spitzen-Eishockey aktiv, vor dem Engagement in KalPa über drei Spielzeiten bei Kärpät Oulu und anschließend ein Jahr lang bei der finnischen U20-Nationalmannschaft als Videocoach und Scout, im vergangenen Februar arbeitete er zudem in dieser Funktion bei einer Maßnahme der finnischen A-Nationalmannschaft.

Hilli ist seit knapp 20 Jahren in dieser Funktion tätig – bereits als 17-Jähriger sammelte er seine ersten Coaching-Erfahrungen, nachdem er seine aktive Karriere verletzungsbedingt beenden musste.

Der Finne spricht aufgrund seiner Zeit in Salzburg bei der Red Bull Eishockey-Organisation zwischen 2014 und 2019 fließend Deutsch und bekam das Coaching-Gen quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater Ari Hilli ist in der gleichen Funktion mehrfacher finnischer Meister geworden und fuhr mit der finnischen Auswahl zu den olympischen Spielen 2018 – bei Kärpät Oulu arbeiteten Vater und Sohn sogar zusammen, zudem zeichnete sich Santeris jüngerer Bruder Aleksi für die Goalies der U20 in Kärpät verantwortlich.

„Meine Laufbahn hatte zuletzt sicherlich einige Highlights für mich zu bieten: Es war großartig, in meiner Geburtsstadt Kuopio die Meisterschaft zu feiern und im Februar Teil der finnischen Nationalmannschaft zu sein. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich mit meinem Vater und meinem Bruder zusammenarbeiten konnte. Ich freue mich jetzt sehr auf eine neue Herausforderung in Iserlohn – der Plan, den man hier entwickelt hat, ist für mich sehr überzeugend“, betont Hilli.

„Santeri ist international erfahren und wird sicherlich frischen Wind und neue Ansätze in unser Trainerteam bringen. Zudem spricht er aufgrund seiner Zeit in Salzburg sehr gut Deutsch, was ein zusätzlicher positiver Aspekt ist“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Abschied von Cam MacDonald

Diese Personalentscheidung bedeutet zudem auch, dass Cameron MacDonald nach fünf Jahren in dieser Position bei den Roosters nicht mehr als Goalie- und Videocoach aktiv sein wird. „Cam hat stets gute Arbeit geleistet, aber wir haben uns für einen anderen Weg auf dieser Position entschieden. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, drückt Fritzmeier seine Wertschätzung aus.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV