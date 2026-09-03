Der PENNY DEL Fantasy Manager startet heute in seine zweite Saison

Neuss. (PM DEL) Zwei Wochen ist es noch hin, bis die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) beginnt.

Aber für viele Fans geht es schon heute richtig los. Denn der PENNY DEL Fantasy Manager startet in seine zweite Spielzeit. Knapp 20.000 Mitspieler hatten in der Premierensaison ihr Team ins Rennen geschickt. Für sie und alle, die zur bevorstehenden Saison neu dabei sein wollen, gibt es wieder die Chance auf tolle Preise – als Hauptgewinn warten immerhin eine Sitzplatz-Dauerkarte für die Saison 2027/28 sowie ein 500 Euro-Einkaufsgutschein von PENNY. „Wir waren begeistert, wie viele treue Fans unserer Clubs und auch von Teams aus der DEL2 oder Oberliga im ersten Jahr mitgespielt haben“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „Das zeigt uns, dass die Eishockeyfans riesigen Spaß daran haben, sich noch intensiver mit den Spielern zu beschäftigen und zugleich ihr Fachwissen zu beweisen.“

Unter www.penny-del.org/fantasy können die Fans beim PENNY DEL Fantasy Manager, den es neuerdings auch in englischer Version gibt, aus allen Spielern der 14 Clubs ihr Traumteam zusammenstellen. Sie verpflichten die Spieler, stellen die Reihen zusammen und können vor Beginn jedes Spieltags beliebig viele Veränderungen in ihrem Kader vornehmen, der sich aus 2 Torhütern, 7 Verteidigern und 12 Stürmern zusammensetzt. Genau wie in der echten Liga dürfen die Manager auch beim PENNY DEL Fantasy Manager nur maximal neun Spieler in ihrem Lineup haben, die keinen deutschen Pass besitzen. Dagegen gibt keine Begrenzung bei der Anzahl von Spielern aus einem Club. Wenn die Mitspieler also hauptsächlich auf die Profis ihres Lieblingsclubs setzen wollen, ist das ebenso möglich wie ein Kader, der sich aus Akteuren aller 14 Clubs der PENNY DEL zusammensetzt.

Jeder Spieler ist auf Basis der realen Leistungen aus der vergangenen Saison und dem Punkteschlüssel des PENNY DEL Fantasy Managers mit einem Wert von 1 bis 5 Pucks bewertet worden: Die Top-Spieler aus der Saison 2025/26 haben den Maximalwert von 5 Pucks, andere je nach Leistung absteigend 4, 3, 2 oder 1 Puck. Alle Neuzugänge wurden von einem Expertengremium eingestuft. Nach jeweils einem Viertel der Saison (nach den Spieltagen 13, 26, 39 und 52 der Hauptrunde) werden die Spieler anhand ihrer gezeigten Leistungen in der aktuellen Saison neu bewertet, können also an Wert gewinnen oder verlieren.

Um ein Team mit 21 Spielern aus den 14 Clubs der PENNY DEL zusammenzustellen, erhält jeder Manager ein Budget von 60 Pucks. Man kann also nicht nur Topspieler mit 5 Pucks verpflichten, sondern muss – ganz wie die Manager der echten Clubs – eine gute Mischung aus Stars, wichtigen Mannschaftsspielern und jungen Talenten zusammenstellen. Die Aufteilung der Spieler auf die vier Reihen hat dabei keinen Einfluss auf die Punktvergabe, sondern dient ausschließlich dem Spielspaß.

Nach jedem Spieltag werden alle eingesetzten Spieler der sieben Partien in der PENNY DEL nach ihren Leistungen auf dem Eis bewertet. Dabei gibt es nicht nur für Tore und Vorlagen Punkte für die Spieler, sie werden auch für geblockte Schüsse, Torhüter-Paraden oder eine gute Plus-Minus-Wertung belohnt. Gleichzeitig werden im PENNY DEL Fantasy Manager aber auch Strafminuten oder viele Gegentore bestraft.

Natürlich werden die besten Manager auch belohnt: Der Sieger in der Gesamtwertung, in der alle Teilnehmer des PENNY DEL Fantasy Managers dabei sind, gewinnt eine Sitzplatz-Dauerkarte für die Saison 2027/28 bei seinem Lieblingsclub – sowie zusätzlich einen PENNY-Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro. Auch für den Punktbesten nach der Hauptrunde und den erfolgreichsten Manager der Playoffs gibt es attraktive Preise wie zum Beispiel VIP-Tickets für besondere Spiele. Zudem gibt es jeweils nach einem Viertel der Saison (nach den Spieltagen 13, 26, 39 und 52 der Hauptrunde) einen Preis für den besten Manager dieses Zeitraums.

Alle Teilnehmer, die bei der Anmeldung ihren Lieblingsclub angegeben haben, nehmen zusätzlich automatisch an einer Club-Liga teil, in der sie sich mit anderen Fans ihres Teams messen. Auch hier gibt es nach der Saison und nach jedem Quartal der Hauptrunde tolle Preise zu gewinnen. Und selbstverständlich gibt es zusätzlich auch noch die Option, eine private Liga mit Freunden oder dem eigenen Fanclub einzurichten, um dort auf Punktejagd zu gehen und das eigene Fachwissen unter Beweis zu stellen. Wer bereits in der vergangenen Saison mitgespielt hat, kann sich einfach wieder mit seinen Zugangsdaten anmelden. Der Teamname und die Ligen, in denen das Team dabei war, werden in die neue Saison übertragen. Neu ist in dieser Saison die Clubliga der Krefeld Pinguine, die – wie in der echten PENNY DEL – den Platz der Dresdner Eislöwen einnehmen.

Das bewährte Spielprinzip des PENNY DEL Fantasy Managers, der in Zusammenarbeit mit der Firma Neopoly aus Bochum entwickelt wurde und für alle Teilnehmer kostenlos ist, hat sich

gegenüber der Premierensaison nur in einem Punkt verändert: Wenn ein oder mehrere Spieler des Kaders bei der Neubewertung nach einem Quartal einen Puck dazugewinnen und die Manager dadurch über das Budget von 60 Pucks rutschen, dürfen sie diesen Spieler trotzdem im Kader behalten. Beim Verkauf erhalten sie aber neuerdings nur noch den Puckwert, den sie auch bezahlt haben. Diese Änderung hatten sich zahlreiche Mitspieler gewünscht, die uns ihr Feedback zur Premierensaison geschickt hatten. Dadurch bleibt der verfügbare Puckwert für Neuzugänge bei allen Managern nun in der Hauptrunde durchgehend bei 60 Pucks. Gleiches gilt natürlich auch bei Profis, die abgewertet werden. Für sie erhält man ebenfalls den gezahlten Kaufpreis zurück. In den Playoffs haben dann alle Manager 75 Pucks zur Verfügung, um ihre Mannschaft aufzustellen. Wir wünschen viel Spaß mit der Saison 2026/27 im PENNY DEL Fantasy Manager!

486 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht