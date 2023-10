Der OberkÃ¶rper! Kassels Tomas Sykora fÃ¤llt aus

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies / EM) Tomas Sykora musste im Heimspiel gegen den EV Landshut aufgrund einer Oberkörperverletzung vorzeitig das Spiel beenden und...

Kassel. (PM Huskies / EM) Tomas Sykora musste im Heimspiel gegen den EV Landshut aufgrund einer Oberkörperverletzung vorzeitig das Spiel beenden und wird den Kassel Huskies damit mindestens drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Dies ergaben Untersuchungen im Krankenhaus, sowie der Huskies-Mannschaftsärzte beim 33-Jährigen Stürmer.

Der Deutsch-Slowake spielt seit 2022 in Nordhessen. In dieser Saison erzielte er in bislang sechs Partien einen Treffer. Vergangene Saison war er mit 31 Scorerpunkten (17 T / 14A) in 36 Hauptrundenpartien auf Rang acht der teaminternen Scorerliste.

