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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Der neueste Import der Rittner Buam kommt von den Memmingen Indians

5. August 20261 Mins read89
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Connor Blake vom ECDC Memmingen und Dante Hahn vom Deggendorfer SC im Zweikampf - © Moritz Eden / City-Press
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Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben erneut auf dem internationalen Transfermarkt zugeschlagen.

Für die anstehende Saison 2026/27 haben sich die Blau-Roten die Dienste des kanadischen Verteidigers Connor Blake gesichert.

Connor Blake wurde am 15. November 1998 in Calgary (Alberta, Kanada) geboren. Mit seiner Statur von 1,72 Metern Körpergröße und 73 Kilogramm Körpergewicht ist er für einen Verteidiger eher klein und leicht, das sind aber auch nicht seine Stärken: Der 27-Jährige ist ein spiel- und laufstarker Abwehrspieler mit einer guten Übersicht und ausgeprägten Spielintelligenz. Der Rechtshänder durchlief in seiner Heimat Calgary zunächst mehrere Jugendabteilungen, ehe er ab 2019 für fünf Saisonen in der Mount Royal University College-Eishockey spielte. 2023 wagte er den Sprung in die USA, wo er bei Idaho Steelheads und Adirondack Thunder in der East Coast Hockey League erstmals als Profi dem Puck nachlief.

In der Saison 2024/25 wagte Blake den Sprung über den Atlantik und heuerte bei Anglet in der Ligue Magnus, dem französischen Eishockey-Oberhaus an. Nach 43 Spielen und 20 Scorerpunkten (fünf Tore) ging es in der vergangenen Saison für den 27-Jährigen zum ECDC Memmingen Indians in die Oberliga, der dritthöchsten Eishockey-Liga Deutschlands. Dort avancierte Blake zum Fließbandlieferanten in Sachen Scorerpunkten: In 72 Spielen trug sich der Verteidiger 52 Mal im Scoreboard ein, 12 Mal als Torschütze. Damit weckte er auch die Aufmerksamkeit der Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath, die ihn vor kurzem für die kommende Saison unter Vertrag nahmen.

„Connor Blake ist ein dynamischer Spieler, ein guter Eisläufer, der uns offensiv insbesondere im Powerplay helfen wird, aber auch die Defensive entscheidend verstärkt. Er hat einen klasse Charakter, der gut zur Mannschaft passt und bringt auch Leadership-Qualitäten mit“, freuen sich Tudin und Eisath über ihren Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Connor Blake @ Elite Prospects

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