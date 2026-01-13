Der neue Trainer von Färjestad BK kommt per Leihe von den Carolina Hurricanes

Karlstad. (FBK) Heute wurde bekannt gegeben, dass Cam Abbott das Amt des Cheftrainers von Färjestad BK übernimmt.

Der 42-jährige Kanadier wechselt von den Chicago Wolves (AHL) zu Färjestad.

„Er ist ein sehr klarer Trainer, der energiegeladenes und offensives Eishockey spielen lassen will und über umfangreiche Erfahrung aus der SHL verfügt“, so Sportdirektor Rickard Wallin.

– Angesichts des Führungswechsels haben wir natürlich nach Möglichkeiten gesucht, frischen Wind ins Team zu bringen und uns dadurch zu stärken. Die Verfügbarkeit von Cam Abbott ist meiner Meinung nach eine sehr gute Ergänzung, sowohl für unsere aktuelle Situation als auch für unsere Zusammenarbeit im Team und der Organisation. Er ist ein sehr klarer Trainer, der energiegeladenes und offensives Eishockey spielen lassen will. Er verfügt über viel Erfahrung in der SHL und hat auch schon in Nordamerika gearbeitet. „Er ist ein aufregender Trainer, der vor allem gut vorbereitet ist und sich sehr auf die neue Aufgabe freut“, sagt Rickard Wallin, der auf ein turbulentes Wochenende zurückblicken kann.

Als wir uns für diese Veränderung entschieden, fragten wir Christer Olsson, ob er vorübergehend als Cheftrainer einspringen könne. Er war also über den gesamten Ablauf nach der Entscheidung bestens informiert. Ich hätte Christer auch gerne für den Rest der Saison als Cheftrainer behalten, aber er selbst strebt das derzeit nicht an. Wir sind außerdem der Meinung, dass wir neben unserem kompetenten Führungsteam frischen Wind und neue Impulse in die Mannschaft bringen möchten. Dass Christer sich für diese Veränderung eingesetzt hat, spricht Bände über seinen Charakter und den Teamgeist innerhalb und außerhalb der Mannschaft. Ich werde ihm das nie vergessen, dass er in dieser Situation Verantwortung übernommen hat. Er wird nun wieder seine vorherige Rolle einnehmen, die er hervorragend ausfüllt. Daher wird die Veränderung nicht so dramatisch ausfallen, wie es zunächst scheint, auch wenn in kurzer Zeit viele Veränderungen stattgefunden haben. Wallin sagt jedoch, dass wir, wenn wir alle Stärken auf die richtige Weise und mit der Klarheit, die Cam mitbringen wird, nutzen, auch als Trainerteam stärken werden.

Ole-Kristian Tollefsen sprang am Wochenende ebenfalls ein. Wie geht es für ihn weiter?

– Die genaue Aufstellung des Kaders um Cam herum müssen wir mit ihm besprechen. Tollefsen, der ebenfalls eine Schlüsselrolle übernommen und gezeigt hat, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ist jemand, den wir weiterhin gerne in irgendeiner Form im Team sehen. Er steht aber noch am Anfang seiner Trainerkarriere, und wir werden ihm die Möglichkeit geben, seine Trainer- und Führungsqualitäten weiterzuentwickeln. Wie gesagt, er ist sowohl jetzt als auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Überlegungen.

Wie sieht die Vereinbarung mit Cam Abbott aus?

– Er hat einen gültigen Vertrag mit den Carolina Hurricanes, daher haben wir ihn für den Rest der Saison ausgeliehen. Beide Seiten hoffen, die Zusammenarbeit zu verlängern, wenn alles gut läuft. Der Fokus liegt aber aktuell auf der Zukunft. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Hier und Jetzt, und genau dort beginnt unsere gemeinsame Reise mit Cam, so Wallin abschließend.

Für Cam Abbott beginnt heute Abend eine Reise nach Karlstad – und er reist voller Enthusiasmus an.

„Ich bin voller Tatendrang und Motivation für diese Aufgabe. Es ist definitiv eine Herausforderung mit viel Arbeit, die wir mit Optimismus, Zusammenhalt und Kameradschaft in der Kabine meistern müssen. Wir brauchen außerdem Klarheit über den weiteren Weg, was für mich einer der wichtigsten Punkte sein wird. Wir müssen dem, was kommt, mit unerschütterlichem Optimismus begegnen. Ja, ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin mir der damit verbundenen Herausforderungen vollkommen bewusst. Ich werde alles geben, und genau das erwarte ich auch von den Jungs im Team.“

Sie waren in den vergangenen Jahren schon oft in der Löfbergs Arena und haben gegen Färjestad gespielt. Wie wird es sich anfühlen, nun auf der „richtigen“ Seite zu stehen?

– Färjestad BK ist meiner Meinung nach einer der traditionsreichsten Vereine des Landes. Der Verein blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück und hat im Laufe der Jahre viele Titel gewonnen. Es gibt leidenschaftliche Fans, und das habe ich in den 17 Jahren, in denen ich hier war – egal ob mit Luleå aus dem Norden oder mit Rögle aus dem Süden – immer wieder gespürt. Man merkt, dass diese Stadt für Eishockey lebt, und es ist mir eine Ehre, die Mannschaft trainieren zu dürfen“, sagt Abbott.

Wenn mit dem Transport alles nach Plan läuft, wird Cam Abbott am Mittwochmorgen sein erstes Training leiten.

