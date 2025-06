Der neue StÃ¼rmer des HCB SÃ¼dtirol Alperia kommt aus der Penny DEL von den Iserlohn Roosters

Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass er sich für die Saison 2025/26 mit dem US-amerikanischen Stürmer Shane Gersich auf einen Vertrag geeinigt hat.

Der 28-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit in der DEL und erzielte 37 Punkte für die Iserlohn Roosters.

Gersich (182 cm, 84 kg) ist ein vielseitiger Stürmer, der sowohl als Center als auch als Flügel eingesetzt werden kann. Er gilt als arbeitsamer Spieler, der für seine Schlittschuhtechnik und Kampfbereitschaft geschätzt wird. Diese Eigenschaften verbindet er mit Abschlussstärke (35 Tore in seinen ersten zwei Saisons in Europa) und Spielmacherqualitäten.

In seiner Karriere konnte Gersich bereits mehrere Titel gewinnen: den Calder Cup in der AHL mit den Hershey Bears, die NCAA-Meisterschaft mit der University of North Dakota im Jahr 2016 sowie eine Goldmedaille bei der U18-Weltmeisterschaft mit dem US-Nationalteam 2014. Zudem absolvierte er fünf Spiele für die Washington Capitals – darunter zwei Playoff-Partien – in dem Jahr, als Ovechkin & Co. den Stanley Cup holten.

Karriere

Gersich stammt aus einer Eishockeyfamilie. Seine Onkel sind die Broten-Brüder – Aaron, Neal und Paul, allesamt NHL-Spieler in den 1980er- und 1990er-Jahren. Besonders Neal Broten ist bekannt: über 1.200 NHL-Spiele, Olympiagold 1980 in Lake Placid und das entscheidende Tor zum Stanley-Cup-Sieg 1995 mit den New Jersey Devils.

Shane machte seine ersten Schritte im Juniorenbereich und gewann 2014 mit dem U18-Nationalteam der USA Gold bei der Weltmeisterschaft. Bereits 2012 nahm er an den Olympischen Jugend-Winterspielen teil. Ebenfalls 2014 wurde er in der 5. Runde an Position 134 von den Washington Capitals gedraftet. Nach einer weiteren Saison in der USHL spielte er ab 2015 in der NCAA für die University of North Dakota, wo er gleich in seinem ersten Jahr 2016 den Titel holte. 2018 debütierte er in der NHL bei den Capitals, mit insgesamt drei Einsätzen in der Regular Season und zwei Playoff-Spielen im Conference-Halbfinale gegen Pittsburgh. Da er nicht in den Finalspielen eingesetzt wurde, wurde sein Name jedoch nicht auf dem Stanley Cup verewigt. Von 2018 bis 2023 spielte er fest bei den Hershey Bears in der AHL, war dort auch Assistenzkapitän und sammelte 117 Punkte in 292 Spielen (49 Tore, 68 Assists). In seinem letzten Jahr in Nordamerika gewann er den Calder Cup. 2023 wechselte er nach Europa: Seine erste Station war die schwedische Allsvenskan beim Västerås IK, wo er mit 19 Toren und 13 Assists bester Scorer des Teams wurde. Diese Leistungen brachten ihm einen DEL-Vertrag bei den Iserlohn Roosters ein. Dort beendete er die vergangene Saison als zweitbester Scorer des Teams (16 Tore, 21 Assists). Mit durchschnittlich 20:21 Minuten Eiszeit pro Spiel war er der zweitmeist eingesetzte Stürmer und drittmeist eingesetzte Spieler insgesamt. Er wurde sowohl im Powerplay (6 Tore) als auch im Penalty Killing (1 Tor) eingesetzt und gehörte zu den besten Shot-Blockern unter den Angreifern mit 57 geblockten Schüssen.

„Ich habe mich für Bozen entschieden, weil es eine Mannschaft ist, die jedes Jahr das Potenzial hat, den Titel zu gewinnen“, erklärt Gersich. „Vor zwei Jahren, in meiner ersten Saison in Europa, habe ich etwa fünfzehn Spiele gebraucht, um mein bestes Spiel zu finden: Das größere Feld ermöglicht es mir, meine Schnelligkeit und mein Spielverständnis besser zu nutzen. Mein persönliches Ziel ist genau dasselbe wie das des Teams: den Pokal nach Bozen zu holen. Dafür werde ich alles geben, um meinen Mitspielern zu helfen. Und ich kann es kaum erwarten, die Stadt kennenzulernen und die Fans zu treffen – ich habe einige Videos gesehen, und die Unterstützung ist wirklich beeindruckend.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV