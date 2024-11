Der Neue ist ein guter Bekannter: Bernhard Keil neuer Coach des ERSC-Bayernligateams

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg ist auf der Suche für einen Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Dirk Salinger mit einer internen Lösung schnell fündig...

Das Team des Eishockey-Bayernligisten wird mit sofortiger Wirkung von Bernhard Keil gecoacht, die Rolle des Co-Trainers übernimmt wie bisher Richard Stütz. Trotz der raschen Entscheidung bedurfte es einiger intensiver Gespräche, bis der Deal ausgehandelt war. Keil war bislang als Videocoach neben Salinger im Einsatz und ist zudem Nachwuchskoordinator im Verein. So gesehen eine nicht völlig aus der Luft gegriffene Entscheidung.

Der 32-jährige gebürtige Amberger verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer, durchlief bis zur U20 die Jahrgänge der Nationalmannschaft und wechselte nach einer Spielzeit bei den Kamloop Blazers in Übersee (WHL) in die DEB-Ligen. Nach 176 Partien in der DEL für Schwenningen, Straubing und München folgten weitere Jahre in der DEL2, vorwiegend in Crimmitschau, ehe er wieder nach Amberg kam. Nach 68 Pflichtspielen für den ERSC beendete Keil 2020 seine Spielerkarriere. Seit 2019 bereits war er abwechselnd als Nachwuchscoach und Co-Trainer im Einsatz. „Wir sind Bernie sehr dankbar für seine Bereitschaft. Es kann nur von Vorteil sein, wenn sich Coach und Team bereits kennen. Wir wünschen ihm ein glückliches Händchen und viel Erfolg“, so der Sportliche Leiter Chris Spanger.

