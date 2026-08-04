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EV Zug

Der neue EVZ-Coach Lauri Marjamäki: „Jungs haben einen guten Job gemacht“

4. August 20261 Mins read48
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Der EV Zug ist zurück auf dem EIs - © Felix Klaus, EVZ
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Zug. (PM EVZ) Die Saisonvorbereitung beim EVZ ist in vollem Gange.

Am Montag fand im OYM das erste Eistraining unter dem neuen Trainer Lauri Marjamäki statt. Zudem gibt es ein Medical Update.

Die Jungs sind zurück auf dem Eis – und viele neue Gesichter mittendrin. Beim ersten Eistraining vom Montag sind die Neuzugänge Mathieu Croce, Jacob Moverare, Eric Schneller, Rico Gredig, Nik Petrovic und Chris Egli alle mit an Bord.

Und mit Lauri Marjamäki leitet auch ein neuer Head Coach die Einheit. «Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Training, die Jungs haben einen guten Job gemacht», so der Finne.

Bis zum Saisonstart am 15. September in Lausanne sind es nun noch 42 Tage. «In dieser Zeit legen wir den Fokus auf drei Dinge: Teambuilding, das Einspielen von Routinen auf und neben dem Eis und wir möchten unser Spiel auf ein Level bringen, mit welchem wir im September erfolgreich in die Meisterschaft starten können.»

Bis dahin bestreitet der EVZ auch sieben Testspiele. Aufgrund der Bauarbeiten in der OYM hall finden diese alle auswärts statt. Das erste Preseason-Spiel steigt am 15. August in Rapperswil bei den SCRJ Lakers.

Medical Update

Am Montag stand fast die komplette erste Mannschaft des EVZ auf dem Eis. Mit dabei war auch Lino Martschini- zum ersten Mal im Mannschaftstraining nach seiner im Oktober 2025 erlittenen Kreuzbandverletzung: «Es macht sehr viel Spass, mit den Jungs zurück auf dem Eis zu sein», so Martschini. Bis zur vollständigen Genesung wird es noch eine Weile dauern. Der Flügel bestreitet die EVZ Trainings momentan im roten Dress – also noch ohne Körperkontakt.

Ebenfalls in Rot hat Neuzugang Chris Egli sein erstes Eistraining mit dem EVZ in Angriff genommen. Egli kuriert seine im Sommer durchgeführte Meniskus-Operation aus und wird in den kommenden Wochen voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Nicht auf dem Eis waren Mike Künzle und Elia Riva. Künzle laboriert seit Juli an einer Unterkörperverletzung und fällt bis mindestens Ende September aus. Elia Riva schlägt sich zurzeit mit einer Fussverletzung herum, über eine Rückkehr aufs Eis wird von Woche zu Woche entschieden.

Seine Karriere in Zahlen

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