Der neue Assistenzcoach der SC Rapperswil-Jona Lakers kommt von den Grizzlys Wolfsburg aus der DEL

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Todd Miller stösst ein neuer Assistenzcoach zu den SC Rapperswil-Jona Lakers.

Der 46-jährige Kanadier arbeitete in den letzten beiden Jahren in der DEL.

Bei den Grizzlys Wolfsburg war Miller seit 2023 Assistent von Headcoach Mike Stewart. Nach Rang 4 in seiner ersten Saison bei den Norddeutschen verpassten die Grizzlys 2024/25 die Playoffs. Vor seiner Zeit in Deutschland arbeitete Todd Miller über 10 Jahre in der OHL und damit in einer der drei Top-Juniorenligen in Kanada. Der frühere Stürmer unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die kommende Saison und freut sich auf diese Aufgabe: «Die Lakers sind eine Top Organisation in einer der besten Ligen in Europa. Ich freue mich wirklich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und mich ins Team mit Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson einzubringen.»

Headcoach Lundskog kennt Miller seit über 15 Jahren – die beiden haben einst in der kanadischen Juniorenliga GMHL zusammengearbeitet. «Ich freue mich sehr, dass Todd zu uns stösst. Er ist ein großartiger Trainer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, vor allem in den Bereichen Offensive und Powerplay. Ausserdem hat Todd verschiedenen jungen Spielern den Weg in die NHL geebnet“, charakterisiert Lundskog den Neuzugang und ergänzt: „Mit seiner Arbeitseinstellung passt er perfekt zu uns und wird unsere Organisation bereichern.“

