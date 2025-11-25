Der nÃ¤chste wochenlange Ausfall: EisbÃ¤ren-StÃ¼rmer Ty Ronning fÃ¤llt verletzt aus

Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin mÃ¼ssen die nÃ¤chste Verletzung verkÃ¼nden.

Ty Ronning wird dem Hauptstadtclub mehrere Wochen nicht zur VerfÃ¼gung stehen. Der StÃ¼rmer laboriert an einer Knieverletzung, die er sich am letzten Freitag in der Partie gegen MÃ¼nchen zuzog.

Nach KapitÃ¤n Kai Wissmann, Markus NiemelÃ¤inen, Korbinian Geibel, Marco Nowak, Jean-SÃ©bastien Dea und Patrick Khodorenko ist der Angreifer bereits der siebte langfristig verletzte Spieler des amtierenden Deutschen Meisters.

â€žSolch ein Verletzungspech, wie wir es diese Saison haben, habe ich noch nie erlebt. Neben unseren verletzten Verteidigern ist Ty nun der dritte StÃ¼rmer, der uns lange fehlen wird. Jeder weiÃŸ, wie wichtig er fÃ¼r unser Spiel ist. Seinen Ausfall werden wir nun gemeinsam als Team auffangen. Auch Ty wird von uns natÃ¼rlich die volle UnterstÃ¼tzung in seiner Reha bekommenâ€œ, sagt EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer.

Ronning lÃ¤uft seit 2023 fÃ¼r die EisbÃ¤ren auf und gewann mit dem Hauptstadtclub zwei Meisterschaften. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Angreifer 19 Partien, in denen er zwÃ¶lf Treffer erzielte und neun weitere Vorlagen gab. Insgesamt kommt der RechtsschÃ¼tze fÃ¼r die Berliner auf 148 Scorerpunkte (81 Tore, 67 Assists) in 122 DEL-Spielen. In der vergangenen Saison wurde er ligaweiter Topscorer und in DEL-Finalserie als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!