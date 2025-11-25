Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Der nÃ¤chste wochenlange Ausfall: EisbÃ¤ren-StÃ¼rmer Ty Ronning fÃ¤llt verletzt aus
! +EisbÃ¤ren BerlinInjury list

Der nÃ¤chste wochenlange Ausfall: EisbÃ¤ren-StÃ¼rmer Ty Ronning fÃ¤llt verletzt aus

25. November 20251 Mins read117
Share
Ty Ronning von den EisbÃ¤ren Berlin - Â© Marco Leipold / City-Press
Share

Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin mÃ¼ssen die nÃ¤chste Verletzung verkÃ¼nden.

Ty Ronning wird dem Hauptstadtclub mehrere Wochen nicht zur VerfÃ¼gung stehen. Der StÃ¼rmer laboriert an einer Knieverletzung, die er sich am letzten Freitag in der Partie gegen MÃ¼nchen zuzog.

Nach KapitÃ¤n Kai Wissmann, Markus NiemelÃ¤inen, Korbinian Geibel, Marco Nowak, Jean-SÃ©bastien Dea und Patrick Khodorenko ist der Angreifer bereits der siebte langfristig verletzte Spieler des amtierenden Deutschen Meisters.

â€žSolch ein Verletzungspech, wie wir es diese Saison haben, habe ich noch nie erlebt. Neben unseren verletzten Verteidigern ist Ty nun der dritte StÃ¼rmer, der uns lange fehlen wird. Jeder weiÃŸ, wie wichtig er fÃ¼r unser Spiel ist. Seinen Ausfall werden wir nun gemeinsam als Team auffangen. Auch Ty wird von uns natÃ¼rlich die volle UnterstÃ¼tzung in seiner Reha bekommenâ€œ, sagt EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer.

Ronning lÃ¤uft seit 2023 fÃ¼r die EisbÃ¤ren auf und gewann mit dem Hauptstadtclub zwei Meisterschaften. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Angreifer 19 Partien, in denen er zwÃ¶lf Treffer erzielte und neun weitere Vorlagen gab. Insgesamt kommt der RechtsschÃ¼tze fÃ¼r die Berliner auf 148 Scorerpunkte (81 Tore, 67 Assists) in 122 DEL-Spielen. In der vergangenen Saison wurde er ligaweiter Topscorer und in DEL-Finalserie als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

532
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post "Es geht um viel" - Wegweisendes Kellerduell in Dresden gegen die Iserlohn Roosters

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Blue Devils WeidenKassel Huskies

Abgebrochene Partie Weiden-Kassel wird mit 5:0 fÃ¼r Huskies gewertet Â 

Neuss. (PM DEL2) In dem Ermittlungsverfahren D2 02G/2526 der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH...

By25. November 2025
EHC Red Bull MÃ¼nchenInjury list

NationaltorhÃ¼ter Mathias Niederberger fÃ¤llt mehrere Wochen aus

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen muss in den...

By25. November 2025
ESV KaufbeurenInjury list

ESV Kaufbeuren: Cassetti fÃ¤llt bis Februar voraussichtlich aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten fÃ¼r den ESV Kaufbeuren und StÃ¼rmer Joe...

By25. November 2025
! +Dresdner EislÃ¶wenIserlohn Roosters

„Es geht um viel“ – Wegweisendes Kellerduell in Dresden gegen die Iserlohn Roosters

Iserlohn. (MK) Im Tabellenkeller der Penny DEL kommt es am Mittwochabend zu...

By25. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten