Der nächste Top-Spieler verlängert bei den Adlern Mannheim
Der nächste Top-Spieler verlängert bei den Adlern Mannheim

5. Januar 20261 Mins read178
Nicolas Mattinen von den Adler Mannheim - © City-Press
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können die nächste wichtige Personalentscheidung verkünden.

Demnach wird auch Nick Mattinen weiterhin das Adler-Trikot tragen. Nach Tom Kühnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw, Matthias Plachta, Dan Renouf und Luke Esposito ist Mattinen bereits der siebte Spieler, der seinen Kontrakt über die aktuelle Spielzeit hinaus verlängert hat.

„Nick hat uns mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Disziplin beeindruckt. Er ist ein hervorragender Verteidiger, der jedes Mal, wenn er das Eis betritt, Torgefahr ausstrahlt. Wir sind stolz darauf, dass er weiterhin für uns spielt und einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinschaft hat“, äußert sich Adler-Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zur Verlängerung des Kanadiers.

Mattinen unterschrieb bereits nach seiner PENNY DEL Debütsaison 2023/24 bei den Adlern, versuchte sich zunächst aber nochmals ein Jahr in Nordamerika. Vor der laufenden Spielzeit entschied sich der 27-Jährige für eine Rückkehr nach Deutschland. In bislang 36 Partien sammelte der großgewachsene Defender 17 Tore und 18 Vorlagen. Ligaweit hat kein Verteidiger häufiger getroffen. „Ich will nirgendwo anders sein. Ich fühle mich sehr wohl in Mannheim und bin einfach dankbar dafür, dass ich Teil dieser Mannschaft sein darf“, äußert sich Mattinen selbst zu seinem Verbleib.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

