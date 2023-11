Der nÃ¤chste Top-4-Vergleich steht an – Bayreuth Tigers gastieren in Deggendorf

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am 05.11.2023 kreuzen um 18:45 Uhr die Bayreuth Tigers in der Festung an der Trat mit dem Deggendorfer SC...

Artikel anhören Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am 05.11.2023 kreuzen um 18:45 Uhr die Bayreuth Tigers in der Festung an der Trat mit dem Deggendorfer SC die Schläger. Mit drei Siegen aus den letzten drei Auswärtsspielen im Rücken kommt mit den Tigers ein durchaus unangenehmer Gegner. Wie erwartet hat Kai Kristian sich mit 93 % Fangquote zu einem Top-Goalie der Oberliga Süd gearbeitet. Auch Back-Up Joshua Appler konnte erste Eiszeiten im Seniorenbereich sammeln. Personell hat sich bei den Wagner-Städtern im Vergleich zum letzten Spiel Ende September noch etwas getan. Als Ersatz für den immer noch verletzten Dominik Tiffels konnte man Kai Zernikel vom DEL-Club Schwenningen verpflichten. Auch offensiv gab es noch Nachschlag: Mark Ledlin wechselte aus Rostock nach Bayreuth und schlug gleich voll ein.

Nach fünf Spielen steht er aktuell bei vier Toren und zwei Vorlagen.

Diese Verpflichtung ergibt durchaus Sinn, da DEL2-Neuzugang Viktor Knaub akuell ebenso nicht zur Verfügung steht. Auch auf den Import-Positionen kann man bisher von gelungenen Transfers sprechen. Sowohl David Stach, Eetu Elo als auch Andreè Hult stehen bei mindestens einem Scorerpunkt pro Spiel. Wie man punktet wissen allerdings auch die Defensiv-Routiniers Tomas Schmidt und Steffen Tölzer. Beide können bereits acht Vorlagen verbuchen. Nicht zur Verfügung steht Coach Rich Chernomaz Ex-Deggendorfer Aaron Reinig.

