Der nÃ¤chste StÃ¼rmer ist unter Vertrag – Kanadier Bair Gendunov wechselt nach Garmisch-Partenkirchen – SCR kann erst ab dem 24.8.auf das heimische Eis

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit der Verpflichtung des Kanadiers Bair Gendunov sind die Kaderplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen.

Die sportliche Leitung um Uli Maurer und Martin Buchwieser waren von dem 24jährigen Stürmer in Gesprächen und nach Informationen aus ihren Netzwerken von dem Neuzugang überzeugt. „Über meinen Agenten wurde der Kontakt zum SC Riessersee aufgenommen, ich wollte schon immer einmal in Deutschland spielen. Die Philosophie des SC Riessersee passt zu meinem Spielstil, denn auch ich möchte mich jeden Tag verbessern“ beschreibt der Stürmer den ersten Kontakt.

Der Flügelstürmer, der in Russland geboren wurde und seit frühester Jugend im Eishockey Mekka Toronto lebt, war zuletzt in der East Coast Hockey League für die Tulsa Oilers aktiv. In der abgelaufenen Saison spielte der Rechtsschütze auch für die Evansville Thunderbolts, die ein Mitglied der Southern Professional League sind. Für Evansville holte der schnelle Stürmer in 25 Spielen 28 Scorepunkte und war damit der Stürmer mit dem besten Punktedurchschnitt. Für Tulsa in der höheren East Coast Hockey League waren es in 19 Partien auch immerhin 11 Punkte. „Ich bin ein großer, talentierter Offensivstürmer mit einem guten Schuss, der es liebt, Torchancen für mich und meine Mitspieler zu schaffen.“

Die sportliche Leitung des SC Riessersee hat sich über den Stürmer ausführlich informieren können und verbrachte einige Zeit mit Videoanalysen und Gesprächen: „Bair ist ein kräftiger Stürmer und konnte in den letzten Jahren sein Scoring konstant verbessern. Er arbeitet sehr hart um das gegnerische Tor und ist schwer von der Scheibe zu trennen. Ich freue mich, dass er sich entschieden hat zum SC Riessersee zu kommen.“ beschreibt Uli Maurer den Neuzugang für die Offensive.

Etwas Erfahrung konnte Gendunov bereits auf der größeren Eisfläche sammeln: „Ich habe auf der größeren Eisfläche an der Wilfrid Laurier University gespielt und es hat mir sehr gefallen. Auch wenn es nur für ein paar Spiele war, ermöglicht die größere Eisfläche ein geschickteres und schnelleres Puckspiel.“

Bis zur Abreise nach Garmisch-Partenkirchen wird er sich auf die bald beginnende Saison vorbereiten „außerdem werde ich Zeit mit meiner Verlobten verbringen, die mich im Januar besuchen kommt!“

Trainingsauftakt und Änderung der Vorbereitungstermine – Der SCR kann erst ab dem 24.8.auf das heimische Eis im OEZ

Die Verantwortlichen des SC Riessersee müssen knapp vier Wochen vor dem Trainingsauftakt in die neue Saison nochmals Änderungen am Vorbereitungsplan vornehmen. Aufgrund von personellen Problemen wird es, anders als zunächst angenommen, erst ab 24. August Eis im heimischen Olympia-Eissportzentrum geben. Aus diesem Grund wird der Trainingsauftakt der Weiß-Blauen zur neuen Saison ab dem 19.August erstmal in Bad Tölz stattfinden.

„Wir möchten uns für die unkomplizierte und schnelle Bereitstellung der Eisfläche bei unseren Bad Tölzer Kollegen bedanken. Das ist nicht Selbstverständlich und wir wissen das kollegiale Miteinander sehr zu schätzen. Und der nächste Dank geht natürlich auch an unsere Sponsoren Spedition Wittwer und Crew68 für die unbürokratische Bereitstellung von Kleinbussen für den Transport des gesamten Materials.“, betont Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter des SC Riessersee.

Das neue Team des SCR wird dann am 24.August erstmals in Garmisch-Partenkirchen den gefrorenen Untergrund betreten und die Vorbereitung fortsetzen. Durch diese Planungsänderung wird auch das Auswärtsspiel bei den Bellinzona Rockets (Schweiz) am 24.8.24 ausfallen. „Wir bedauern den Spielausfall zutiefst und wir haben uns sehr auf die Tour in die Schweiz gefreut! Aber die Belastung für unsere Spieler und den ganzen Staff wäre einfach zu hoch.“ beteuert ein sichtlich enttäuschter Sebastian Ziener.

In der Saisonplanung haben sich die Verantwortlichen des SC Riessersee in offenen und guten Gesprächen bezüglich der früheren Öffnung der Eishalle mit den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen zusammen gesetzt: „Wir haben uns in vertrauensvollen Gesprächen mit den Gemeindewerken verständigt, um eine frühere Öffnung der Eishalle für die mehr als 300 Kinder beim SCR Nachwuchs, der SCR Eiskunstlaufabteilung und für das Profiteam vor dem 1.September (ursprünglich geplanter Öffnungstermin) zu realisieren. Lange Zeit sah es danach aus, dass wir bereits ab 19.August Eis im OEZ haben könnten. Leider klappt dies aufgrund personeller Engpässe bei den Gemeindewerken leider nicht. Für die zahlreichen Kinder, die Eissport in der Marktgemeinde betreiben ist heimisches Eis ab Mitte August unerlässlich für eine leistungsgerechte Förderung. Wir bedanken uns bei den Gemeindewerken, dass wir uns auf eine Öffnung des Stadions ab 24.August einigen konnten. Um die zusätzlichen Kosten für die Gemeindewerke gering zu halten und die frühzeitige Öffnung garantieren zu können, haben wir uns bereit erklärt, für die Vermarktung der Eisfläche vom 24.August- einschließlich 27.August zu sorgen. Dabei trägt der SC Riessersee die vollen Kosten und erhält auch die Einnahmen daraus. Aktuell sind bereits viele Stunden an diesen vier Tagen belegt. Jeder der Interesse an Eiszeiten im August hat, darf gerne eine Mail an mail@scriessersee.de senden für weitere Informationen.“ beschreibt Sebastian Ziener das weitere Prozedere und die Möglichkeit für Hobbyteams oder Vereine freie Eiszeiten zu buchen.