Der nÃ¤chste Routinier schlieÃŸt sich den Dresdner EislÃ¶wen an

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen zur kommenden Saison 2025/26 auf Erfahrung und Führungsstärke.

Der Kanadier Lance Bouma wird künftig das Trikot der Blau-Weißen mit der Nummer 17 tragen. Der 35-jährige Außenstürmer kommt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC an die Elbe.

Bouma absolvierte in seiner Karriere über 350 Spiele in der National Hockey League (NHL) für die Calgary Flames und die Chicago Blackhawks. Hinzu kommen 190 Partien in der American Hockey League (AHL), bevor er ab 2019 auch in Europa Fuß fasste. In der schwedischen SHL lief Bouma für Linköping HC, Malmö Redhawks und IK Oskarshamm auf, in der Schweizer National League für Genf-Servette HC.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Lance zeichnet sich durch harte Arbeit, Zug zum Tor, Cleverness und Präsenz in allen Zonen aus. Er geht dahin, wo es weh tut. Seine Erfahrung aus über 700 Profi-Spielen in Nordamerika und Europa, gepaart mit seiner Mentalität und seinem Einsatz, wird unserer Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der in jeder Situation Verantwortung übernimmt. Bei uns wird er eine offensivere Rolle als zuletzt in Schweden einnehmen.“

Lance Bouma, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich habe in meiner Karriere viele Facetten des Profi-Eishockeys erlebt – jetzt reizt mich die Aufgabe, in Dresden etwas mitzugestalten. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir schnell gezeigt: Hier steckt Ambition, Struktur und Leidenschaft drin.“

Seine Karriere in Zahlen

