„Der nÃ¤chste richtige Schritt fÃ¼r mich“ – Falken sichern sich die Dienste von Luis Ludin

Heilbronn. (PM Falken) Die Kaderplanung der Heilbronner Falken für die anstehende Oberliga-Saison schreitet weiter voran.

Mit dem 22-jährigen Luis Ludin sichern sich die Falken-Verantwortlichen die Dienste des jungen Stürmers, der aus der höchsten Spielklasse Österreichs nach Heilbronn kommt.

Der gebürtige Innsbrucker, der neben der österreichischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft innehat, spielte bislang – neben einem Kurzengagement in der DEL2 beim EHC Freiburg – ausschließlich in den beiden höchsten Ligen Österreichs. Für seinen Heimatverein HC Innsbruck, der in der ICE Hockey League um Punkte kämpft, lief der Linksschütze in der vergangenen Saison 49 Mal auf und steuerte zwei Tore sowie zwei Assists bei. Zuvor trug Ludin in der Alps Hockey League leihweise das Trikot des EC Kitzbühel, für den er in 28 Spielen 23 Punkte sammelte. Luis Ludin wird mit der Rückennummer 57 für die Falken auflaufen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Luis ist ein großer, robuster und talentierter Spieler, der Spielintelligenz mit seiner Körperlichkeit vereint. Wir sind glücklich, dass er zu uns stoßen wird.“

Luis Ludin: „Der Wechsel nach Heilbronn ist der nächste richtige Schritt für mich. Ich bin bereit für die anstehenden Aufgaben und voller Tatendrang. Ich kann es kaum abwarten meine Teamkollegen, die Fans und die Stadt kennenzulernen und ab August für die Falken aufzulaufen.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 28. Mai 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger, 35 Luca Ganz

Verteidiger: 7 Jan Pavlu, 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 27 Manuel Nix, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

Trainer: Frank Petrozza