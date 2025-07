Der nÃ¤chste Neuzugang fÃ¼r die Saale Bulls

Saale Bulls finden DEL2-erfahrenen Verteidiger

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Marvin Neher begrüßen die Saale Bulls ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Der 27-jährige Verteidiger war zuletzt für die Wölfe vom EHC Freiburg in der DEL2 aktiv und wechselt mit jeder Menge Zweitligaerfahrung nach Halle.

Sportdirektor Christian Hommel äußert sich hocherfreut über diese Verpflichtung: „Marvin bringt die Erfahrung aus fast 400 DEL2-Spielen mit – und hat sich stets als absolut ehrlicher und verlässlicher Spieler einen Namen gemacht. Unsere Gespräche waren stark, klar und auf Augenhöhe. Ich habe ihm deutlich gemacht, dass er bei uns eine zentrale Säule sein wird – und genau das hat ihn überzeugt. Solche Spieler bekommt man nicht leicht, deshalb freut es mich umso mehr, dass Marvin unsere Vision teilt und sich als wichtiges Puzzleteil unserem Weg anschließt. Mit ihm gewinnen wir einen weiteren Führungsspieler.“

Seine Eishockey-Ausbildung erfuhr Neher im Nachwuchsbereich in Ravensburg und Füssen, ehe er in die Mannheimer Talentschmiede wechselte. Mit den Jungadlern errang Neher, der 2014 mit der deutschen U17-Nationalmannschaft an der World Hockey Challenge teilnahm, drei Meisterschaften in der Deutschen Nachwuchs-Liga in Serie (2014, 2015, 2016). Nach seinem letzten DNL-Titel wagte der ehemalige Junioren-Nationalspieler im Sommer 2016 direkt den Sprung in den Herrenbereich und schloss sich dem damaligen Zweiligist Bayreuth an. Seitdem war die DEL2 die sportliche Heimat Nehers, der in den vergangenen neun Spielzeiten 364 Hauptrunden- (65 Punkte, 19 Tore) sowie 51 Playoff-Partien bestritt. Den Großteil dieser Spiele absolvierte der Verteidiger für die Freiburger Wölfe, zu denen er nach zwei Spielzeiten für Bayreuth wechselte.

Im Schwarzwald solle er „seinen nächsten Karriereschritt machen und die Rolle eines Ergänzungsspielers endgültig hinter sich lassen“, so die Wölfe im Frühjahr 2018 bei der Vorstellung des seinerzeit 20-Jährigen. Dieses Unterfangen hat geklappt – beim EHC entwickelte sich Neher beständig weiter und etablierte sich als Defensivspezialist der Freiburger Hintermannschaft. In insgesamt sieben Spielzeiten verteidigte Neher über 300-mal für die Breisgauer, die sich nun „im Zuge einer sportlichen Neuausrichtung (…) dazu entschieden [haben], ihm kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten.“

Somit bot sich den Saale Bulls die Möglichkeit, sich die Dienste eines erfahrenen Verteidigers zu sichern, der mit 27 Jahren zudem im besten Eishockey-Alter ist. In der Händelstadt trifft der Linksschütze unter anderem auch wieder auf Sergej Stas, mit dem er gemeinsam 2016 nach Bayreuth sowie 2018 nach Freiburg wechselte und somit bereits drei Jahre lang als Teamkollegen kennt.