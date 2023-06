Der nächste Neuzugang der Heilbronner Falken kommt von den insolventen Crocodiles Hamburg

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken dürfen mit dem 23-jährigen Niklas Jentsch einen weiteren Stürmer in ihrem Kader 2023/2024 begrüßen. Jentsch erhält einen Einjahresvertrag...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken dürfen mit dem 23-jährigen Niklas Jentsch einen weiteren Stürmer in ihrem Kader 2023/2024 begrüßen.

Jentsch erhält einen Einjahresvertrag und wird bei den Heilbronner Falken mit der Rückennummer 14 auf Torejagd gehen.

Der gebürtige Berliner hatte seine Juniorenkarriere bei den Eisbären Juniors in der U16 begonnen, bevor er in die U19 des ECC Preußen Berlin gewechselt war. Die nächsten vier Spielzeiten ging der Linksschütze für die U19 des ESC Dresden in der DNL aufs Eis und konnte in der Saison 2018/2019 bereits acht Spiele DEL2-Luft schnuppern.

Nach einer kompletten Saison in der DEL2 bei den Dresdner Eislöwen, inklusive zwei Spielen für Erfurt in der Oberliga, wechselte Jentsch 2020 nach Höchstadt und 2021 nach Deggendorf in die Oberliga Süd. In der vergangenen Spielzeit stand er für die Crocodiles Hamburg in der Oberliga Nord auf dem Eis.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Niklas ist ein junger, talentierter und bewährter Torjäger, der eine glänzende Zukunft vor sich hat. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, unserem Team beizutreten und sind uns sicher, dass er sehr gut in unser Konzept passt.“

Heilbronner Falken Kader 2023/2024 | Stand: 23. Juni 2023

Torhüter: 31 Patrick Berger, 72 Nils Kapteinat

Verteidiger: 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 8 Pontus Wernerson Libäck, 9 Linus Wernerson Libäck, 11 Tim Detig, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 27 Oula Uski, 36 Sam Verelst, 37 Frédérik Cabana, 55 Philip Hecht, 75 Luke Volkmann

Trainer: Frank Petrozza

2291 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.