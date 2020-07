Der nÃ¤chste LeistungstrÃ¤ger verlÃ¤ngert beim ESC Kempten

Kempten. (PM; ESC) Er war einer der Schlüsselspieler im Konzept von Trainer Carsten Gosdeck in der abgelaufenen Saison. Und was der Coach vor der...

Kempten. (PM; ESC) Er war einer der Schlüsselspieler im Konzept von Trainer Carsten Gosdeck in der abgelaufenen Saison.

Und was der Coach vor der Saison erwartete konnte der flinke 1,70 große Stürmer Ron Newhook durchaus erfüllen. Vor allem in der entscheidenden Saisonphase machten seine Klasse und Erfahrung oftmals den Unterschied. In den Special Teams, bei Über- und Unterzahlsituationen zählt er zu den wichtigen Akteuren auf dem Eis. Zu seinen absoluten Stärken zählt das Anspiel, Kempten hatte in der Vergangenheit keinen Spieler der eine annähernd so gute Bullyquote hat wie Newhook. Seine Statistik drückt sehr deutlich die Qualitäten des Stürmers aus. In 34 Spielen im Trikot der Sharks kam er auf 63 Scorerpunkte, ein Topwert. Doch die wahre Aussage hinter diesen Zahlen zeigt sich erst wenn man die Punkte aufschlüsselt, 13 Toren stehen 50 Assists gegenüber. Er ist also nicht der typische Knipser aber ein unermüdlicher Vorbereiter.

Seiner durchaus beachtlichen Vita konnte er dadurch einen weiteren Erfolg hinzufügen, den Aufstieg in die Bayernliga.

Mit seiner ruhigen fokussierten Art ist der inzwischen 42jährige auch in der Mannschaft absolut anerkannt, seine Wort und seine Erfahrung zählen im Team. Und besonders für die jungen Spieler ist er ein wertvolles Teammitglied, er gibt viel an die Nachwuchskräfte weiter, analysiert mit ihnen Spielsituationen und steht immer mit Rat und Tat zur Seite.

Auch in der kommenden Saison soll er im Team des ESC wieder eine zentrale Rolle spielen und dafür sorgen das die Sharks eine erfolgreiche Spielzeit absolvieren.