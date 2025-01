Der nÃ¤chste LeistungstrÃ¤ger hat beim EHC Freiburg verlÃ¤ngert

Freiburg. (PM EHCF) Ein weiterer Leistungsträger verlängert seinen Vertrag vorzeitig für die kommende Saison.

Mit dem 30-jährigen Sameli Ventelä können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere tragende Säule auch für die kommende Spielzeit binden.

Der gebürtige Finne kam vergangene Saison vom slowakischen Erstligisten Liptovsky Mikulas in den Breisgau und zeichnete sich von Beginn an als absoluter Führungsspieler aus. Sowohl in der vergangenen als auch in der aktuellen Spielzeit ist Ventelä der punktbeste Verteidiger des Wolfsrudels und sammelt dabei die meisten Einsatzminuten im gesamten Kader.

Sportdirektor Peter Salmik: „Mit Sameli haben wir zweifelsohne einen der besten Verteidiger der gesamten Liga in unseren Reihen. Mit seiner Erfahrung, Ruhe und Torgefahr ist er ein absoluter Leistungsträger und tut unserem Team sichtlich gut. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, ihn auch in der kommenden Saison weiter bei uns zu haben.“

Sameli Ventelä ergänzt: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern zu dürfen. Meine Frau und ich fühlen uns in Freiburg sowohl persönlich als auch sportlich unheimlich wohl. Ich bin stolz darauf, auch in der kommenden Saison das Trikot der Wölfe zu tragen und werde zusammen mit der Mannschaft und den Fans weiterhin mein Bestes geben, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Nach Tomas Schwamberger und Eero Elo ist Sameli Ventelä bereits der dritte Akteur aus dem aktuellen Kader, der seinen Vertrag vorzeitig für die kommende Spielzeit verlängert hat.

