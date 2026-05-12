Der nächste Kaufbeurer mit viel Potenzial kehrt zum ESVK zurück

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Simon Stowasser kann der ESV Kaufbeuren im Zuge seiner Planungen für die Spielzeit 2026/2027 einen weiteren Neuzugang vorstellen, der auch in der Wertachstadt das Eishockey-ABC erlernt hat.

Mit bereits 15 Jahren wechselte der Verteidiger vor neun Jahren aus dem Kaufbeurer Nachwuchs zu den Jungadlern Mannheim. Nach Profi-Stationen bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, dem EV Landshut, dem EHC Freiburg, den Selber Wölfen und den Lausitzer Füchsen kehrt er nun in seine Heimatstadt zurück.

Mit 24 Jahren bringt Simon Stowasser, der 185 cm groß und 75 kg schwer ist, bereits umfassende Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit nach Kaufbeuren, die er nun in Zukunft bei den Jokern einbringen soll. Dabei wird er das ESVK-Trikot mit der Rückennummer 38 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert dazu: „Simon Stowasser ist ein noch junger, läuferisch starker Verteidiger, der in seinen bisherigen Stationen bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Wir sehen viel Potenzial in ihm und freuen uns sehr, dass wir einen weiteren Neuzugang präsentieren können, der zudem auch noch über lange Zeit in unserem Nachwuchs das Eishockeyspielen gelernt hat.“

Simon Stowasser zu seinem Wechsel nach Kaufbeuren: „Es war für mich eine einfache Entscheidung zum ESVK zurückzukehren, da ich wieder in der Heimat spielen wollte und Kaufbeuren trotz des Abstiegs in die Oberliga eine Top- Adresse im deutschen Eishockey ist. Ich möchte mit der Mannschaft attraktives, aber vor allem erfolgreiches Eishockey spielen und dabei selbst eine tragende Rolle einnehmen.“

Simon Stowassers Karriere im Überblick

Source: Simon Stowasser @ Elite Prospects