Der nÃ¤chste Kader-Baustein: Warum die Krefeld Pinguine mit David Cerny verlÃ¤ngert haben

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Stürmer David Cerny verlängert.

Der 24-jährige Linksschütze hat in dieser Saison bislang 30 Punkte (11 Tore, 19 Vorlagen) in 48 Spielen erzielt und damit seinen persönlichen Bestwert innerhalb einer DEL2-Saison erreicht.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „David Cerny hat sich die Vertragsverlängerung in dieser Saison verdient. Er hat bewiesen, dass er bereit ist, hart zu arbeiten, um sein Potenzial auszuschöpfen, und wir sind überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Er ist ein großer und stabiler Spieler, der gezeigt hat, dass er auch in den Top 6 spielen kann. Die Vertragsverlängerung soll sowohl eine Belohnung als auch ein Ansporn für David sein, sich gemeinsam mit der Mannschaft weiterzuentwickeln.“

David Cerny: „Ich freue mich, weiterhin für die Krefeld Pinguine auflaufen zu dürfen. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin überzeugt, dass ich an der Westparkstraße mein Potenzial weiter ausschöpfen und mich zu einem noch besseren Spieler entwickeln kann.“

Cerny wurde in Ústí nad Labem, Tschechien, geboren, besitzt aber einen deutschen Spielerpass. Nach seiner Eishockey-Ausbildung in verschiedenen tschechischen Nachwuchsmannschaften fand der Linksschütze 2018 in Schwenningen eine neue sportliche Heimat. Dort lief er zunächst für die U20-DNL-Mannschaft auf und feierte in der Saison 2019/20 sein DEL-Debüt. Nach vier Jahren in Schwenningen, mit kurzen Einsätzen als Förderlizenzspieler bei den Wölfen Freiburg, wechselte Cerny zur Saison 2022/23 in die DEL2 zum EC Bad Nauheim. In der vergangenen Saison folgte der Wechsel an die Westparkstraße. In seiner ersten Spielzeit für die Pinguine erzielte der Deutsch-Tscheche 21 Punkte (fünf Tore, 16 Vorlagen) in 44 Spielen.

David Cernys Karriere in Zahlen

