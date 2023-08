Der nÃ¤chste junge Spieler bleibt an Bord: Timo Kindl stÃ¼rmt auch weiterhin fÃ¼r die Buchloer Piraten

Artikel anhören Buchloe. (chs) Noch knapp zwei Wochen dauert es, bis die Piraten zum Start in die Testspielphase endlich wieder auf das heimische Eis...

Artikel anhören Artikel anhören

Buchloe. (chs) Noch knapp zwei Wochen dauert es, bis die Piraten zum Start in die Testspielphase endlich wieder auf das heimische Eis zurückkehren.

Bis dahin gibt es noch die ein oder andere Personalie im Kader zu verkünden. Und bei der nächsten Verlängerung bleiben die Verantwortlichen des ESV Buchloe ihrem Motto treu, auch künftig auf junge eigene, beziehungsweise aus der Region stammende Spieler zu setzten. Dies zeigt sich auch wieder an der Verlängerung von Jungstürmer Kindl, der genau in dieses Profil passt. So wird der 22-Jährige auch in der kommenden Saison weiter für die Buchloer auflaufen, nachdem er im letzten Winter zu den Gennachstädtern gewechselt war.

Ausgebildet wurde Kindl im Nachwuchs des Nachbarn HC Landsberg, ehe er über einen kurzen Abstecher nach Königsbrunn und Burgau zu den Piraten kam und dort sowohl in der 1B, als auch im Bayernligateam der Freibeuter eingesetzt wurde. „Timo ist wohl einer der mit Abstand trainingsfleißigsten Spieler“, berichtet der sportliche Leiter Florian Warkus. „Er war in jedem Sommertraining – sowohl bei der 1B, als auch der ersten Mannschaft – und hat dies auch im Winter versucht so beizubehalten, weshalb man sieht, wie sehr er brennt und mit welchem Einsatz er an die Sache rangeht.“ Und diesen Fleiß behielt Kindl auch trotz eines schwierigen Starts bei. „Zu Saisonbeginn hat er in der Bayernligamannschaft kaum Eiszeiten bekommen, weshalb wir ihm hoch anrechnen, dass er trotzdem immer voll mitgezogen hat und stets da war – egal ob Heimspiel oder auswärts“, lobt Warkus den jungen motivierten Angreifer. „Alleine schon deswegen hat er sich im kommenden Winter nochmals die Chance erarbeitet und verdient.“

Denn die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Kindl alles mitbringt um ein guter Spieler zu sein. „In der 1B hat er bewiesen, dass er auch punkten und scoren kann. Und wir hoffen, dass er diese Qualitäten auch in der ersten Mannschaft zeigt und hier vielleicht der berühmte Knoten platzt“, meint Warkus weiter, der auch im Sommer wieder das nötige Engagement Kindls im Sommertraining gesehen hat, damit dies gelingt. Denn der junge Angreifer hat sicherlich noch jede Menge Potential und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Und den Ehrgeiz, diese weiter fortzuführen hat Timo Kindl in jedem Fall schon einmal.

4353 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten