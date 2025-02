Der nÃ¤chste Import verlÃ¤sst die Haie: Patrick Grasso nach Schweden

Innsbruck. (PM Haie) Auch Patrick Grasso verlässt die Haie. Der US-Amerikaner wechselt in die zweite Liga Schwedens.

Manche Medien hatten es in den letzten Tagen bereits kolportiert, heute kommt die offizielle Bestätigung des HC TIWAG Innsbruck. Patrick Grasso verlässt mit sofortiger Wirkung die Haie. Der US-Amerikaner wird für den Rest der Saison Västerås IK in der schwedischen Allsvenskan verstärken. Der 28-jährige zählte in dieser Saison zu den Top-Performern in der Haie-Offensive und führt zusammen mit Sturmpartner Mark Rassell auch die interne Scorerwertung an. Grasso erzielte in 45 Spielen 35 Punkte (21G/14A). Noch ist unklar, ob wir Patrick auch in der kommenden Saison im Haie-Jersey sehen werden. Der Verein steht jedenfalls in Kontakt mit Grassos Management.

Die gesamte Organisation des HCI wünscht Patrick Grasso viel Erfolg in Schweden und alles Gute für die Zukunft.

