Der nächste Derbysieg! Taktisch hervorragend eingestellte Piraten gewinnen verdient im Allgäu-Derby beim ESC Kempten

Kempten/Buchloe (chs) Zweites Derby – zweiter Sieg. Die Buchloer Piraten haben am Freitagabend nach dem kürzlichen 4:3 Nachbarschaftserfolg in Landsberg auch das zweite Derby der noch jungen Saison für sich entschieden – dieses Mal bei den Sharks in Kempten.

Mit einer disziplinierten, kompakten und taktisch clever eingestellten Teamleistung schlugen die Freibeuter den Allgäuer Rivalen von der Iller verdient mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) und halten so weiter Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Bayernliga.

Nach der 0:2 Auswärtsniederlage letzten Sonntag in Miesbach, wollten die Buchloer vor allem offensiv wieder mehr Akzente setzten und das gelang dem Team von ESV-Coach Waldemar Dietrich vom Start weg. Denn gleich im ersten Abschnitt hatten die Buchloer offensiv zunächst mehr vom Spiel. Während man die Kemptener in der eigenen Zone anfangs kaum zur Entfaltung kommen ließ, suchte man in der Angriffszone immer wieder den Abschluss, wobei hier vorerst noch die letzte Präzision fehlte. Doch nach 13 Minuten belohnten sich die Freibeuter für ihre Bemühungen, als ein Schuss von Benedikt Diebolder vor dem Tor augenscheinlich noch unhaltbar von Felix Schurr zum 1:0 abgefälscht wurde. Gegen Drittelende fanden dann aber auch die Sharks etwas besser ins Spiel, doch die gut stehende Abwehr und ein wachsamer David Blaschta hielten die Null. Und praktisch mit Ablauf des ersten Drittels hatte Adriano Carciola sogar noch die riesen Gelegenheit auf 2:0 zu erhöhen, doch er scheiterte mit seinem Alleingang an ESC-Schlussmann Jakob Nerb.

Besser machte es dann wieder Felix Schurr, der kurz nach Wiederbeginn energisch über außen zum Tor zog und dessen Hereingabe etwas glücklich durch einen Kemptener Schlittschuh zum 2:0 ins Tor rutschte (23.). Doch die Hausherren fanden darauf schnell eine Antwort: Über Umwege fand der Puck den Weg zu Kevin Hu, der keine Probleme mehr hatte auf 2:1 zu verkürzen, was in der mit rund 600 Zuschauern gefüllten Halle Teddybären regnen ließ (25.). Denn an diesem Abend sammelten die Kemptener für den guten Zweck Kuscheltiere, die beim ersten Tor der Sharks von den Fans aufs Feld geworfen wurden. Wirklich aus dem Tritt brachte das die Buchloer aber nicht, die weiterhin an ihrem abgeklärten Spielstil festhielten und somit auch im zweiten Durchgang die gefälliger Mannschaft blieben und die vor allem auch weiter die neutrale Zone kontrollierten. Immer wieder fand man so die Lücken in der Sharks-Abwehr und Adriano Carciola nutzte dies nach einer feinen Finte auch zum 3:1, als er einen ESC-Verteidiger ins Leere laufen ließ und dann eiskalt ins lange Eck einnetzte (28.). Und die Buchloer hätten ihren Vorsprung anschließend noch weiter ausbauen können – wenn nicht sogar müssen. Doch zwei Powerplays blieben ungenutzt und kurz darauf hatte Benedikt Diebolder mit einem Lattenschuss auch noch Pech (35.). Sekunden vor dem zweiten Seitenwechsel erhöhten die Freibeuter dann aber doch noch. Felix Schurr bediente von hinter dem Tor clever Robert Wittmann, der auf 4:1 stellte (40.)

Wie fast schon zu erwarten war wollten die Sharks im letzten Drittel nochmals alles probieren, um heranzukommen und die Buchloer hatten hier anfangs auch Glück, dass man bei zwei Unterzahlkontern des ESC nicht den Anschluss kassierte (44./45.). Hier rettete David Blaschta bereits sensationell, der unfreiwilligerweise in der Schlussphase immer mehr in den Mittelpunkt rückte, nachdem die Buchloer zwischenzeitlich den Gastgebern wieder etwas den Wind aus den Segeln nehmen konnten. Doch erneut Hu machte es mit dem 4:2 im Nachsetzten dann doch noch einmal spannend (52.). Die Pirates verteidigten anschließend ihren Vorsprung allerdings leidenschaftlich und konnten sich auch auf ihren starken Rückhalt im Tor verlassen. Und so machte Alexander Krafczyk mit 5:2 per Empty-Net-Treffer den Deckel auf das Allgäu-Derby endgültig drauf (58.), ehe Demeed Podrezov nach schönem Zuspiel von Alexander Thiel Sekunden vor der Schlusssirene sogar noch den 6:2 Endstand besorgte.

Mit diesem verdienten Auswärtssieg klettern die Buchloer vorerst auf Tabellenrang fünf, ehe es am Sonntag dann in der heimischen Sparkassenarena (17 Uhr/Live auf SpradeTV) zum Duell gegen die zweitplatzierten Schweinfurt Mighty Dogs kommt.

