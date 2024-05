Der NÃ¤chste bitte! Auch McPherson bleibt in der Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) „Dafür, dass wir erst seit Anfang dieses Monats mit der Zusammenstellung des Teams für die Saison 2024/25 starten konnten, sind wir...

Mellendorf. (PM Scorpions) „Dafür, dass wir erst seit Anfang dieses Monats mit der Zusammenstellung des Teams für die Saison 2024/25 starten konnten, sind wir schon sehr weit und erfolgreich“, so Sportchef Eric Haselbacher nach dem er auch den Vertrag mit Allan McPherson unter Dach und Fach hatte.

Neben Wruck, Aquin, Kabitzky und Kirsch ein weiteres Herzstück unseres Angriffs und des gesamten Teams, ist sich das Scorpions Management sicher.

Der in Kinburn (Ontario / Kanada) geborene Center geht bei den Scorpions in die dritte Saison. „Allan hat alle Erwartungen erfüllt, die wir bei seiner Verpflichtung vor 2 Jahren in ihn gesetzt haben“, so der Sportchef.

McPherson kam 2022 als bester Scorer aus der slowakischen Extraliga, wo er zum besten Spieler des Teams gekürt worden war.

In den beiden Jahren in denen er die Schlittschuhe für die Scorpions geschnürt hat, hat er stets zu den Topscorern der gesamten Oberligen im deutschen Eishockey gehört.

In den zwei Jahren in der Wedemark bei den Hannover Scorpions hat er es auf beeindruckende 219 !!! Scorerpunkte gebracht. „Mit Allan an Bord freuen wir uns schon heute auf die kommende Spielzeit, denn nach seiner Unterschrift unter dem Vertrag wird das Team 24/25 immer stabiler“.