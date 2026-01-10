Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Der nächste „Baustein" verlängert bei den Ice Tigers bis 2028
Nürnberg Ice Tigers

Der nächste „Baustein“ verlängert bei den Ice Tigers bis 2028

10. Januar 2026
Nürnbergs #6 Julius Karrer spielt den Puck im Sitzen. - © ISPFD
Nürnberg. (PM Ice Tigers) Ein wichtiger Baustein bleibt den Nürnberg Ice Tigers über die laufende Saison hinaus erhalten.

Der 25-jährige Verteidiger Julius Karrer hat seinen Vertrag beim fränkischen PENNY DEL-Gründungsmitglied um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Julius Karrer trägt seit der Saison 2020/21 das Trikot der Ice Tigers und hat seitdem 224 Spiele mit elf Toren und 41 Assists bestritten. In der laufenden Spielzeit hat er 72 gegnerische Schüsse und damit die zweitmeisten aller DEL-Spieler geblockt. Mit drei Toren und 13 Vorlagen aus 38 Partien spielt der gebürtige Berliner auch offensiv seine bislang erfolgreichste DEL-Saison und gewinnt zudem 54,5 Prozent seiner Zweikämpfe.

„Meinen Vertrag in Nürnberg zu verlängern, ist mir sehr leichtgefallen, da ich mich hier menschlich sowie sportlich sehr gut aufgehoben fühle“, sagt Julius Karrer. „Das vorhandene Potential in Nürnberg ist längst kein Geheimnis mehr, daher möchte ich meinen Beitrag leisten, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre mit den Ice Tigers.“

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Julius spielt bis jetzt eine sehr gute Saison und hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er ist eine tragende Säule in unserer Defensive und auch in der Kabine ein wichtiger Spieler für uns. Ich bin sehr froh, dass er sich dafür entschieden hat, die nächsten zwei Jahre bei uns zu bleiben.“

1299
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Danke Martl! Danke Basti! Fast 3.000 Spiele als Hauptschiedsrichter verabschieden sich

