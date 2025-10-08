Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Der nächste Ausfall im Adlerhorst: Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen
Adler MannheimInjury list

Der nächste Ausfall im Adlerhorst: Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen

Verletzungs-Update zu Mattsson, Reichel und Esposito

8. Oktober 20251 Mins read95
Tom Kuehnhackl - © Adler Mannheim / Daniel Bamberger Adler Mannheim vs Eisbaeren Berlin 19.09.2025 Foto: Daniel Bamberger
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen auf Stürmer Tom Kühnhackl verzichten.

Der 33-Jährige erlitt im Spiel in Nürnberg eine Beinverletzung und wird je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Wochen fehlen.

Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen), ist aber auch aufgrund seiner Erfahrung, Führungsqualitäten, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Stärke am Bullypunkt eine wichtige Säule im Adler-Angriff. Wir wünschen Tom eine schnelle, gute und vollständige Genesung.

Unterdessen sind Torhüter Johan Mattsson sowie die Stürmer Kristian Reichen und Luke Esposito auf dem Weg der Besserung, stehen aber bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

113
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Nur Leo Pföderl trifft! Eisbären Berlin verlieren in der CHL mit 1:4 gegen Frölunda Indians

