Der nächste Ausfall im Adlerhorst: Tom Kühnhackl fehlt rund vier Wochen

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen auf Stürmer Tom Kühnhackl verzichten.

Der 33-Jährige erlitt im Spiel in Nürnberg eine Beinverletzung und wird je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Wochen fehlen.

Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen), ist aber auch aufgrund seiner Erfahrung, Führungsqualitäten, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Stärke am Bullypunkt eine wichtige Säule im Adler-Angriff. Wir wünschen Tom eine schnelle, gute und vollständige Genesung.

Unterdessen sind Torhüter Johan Mattsson sowie die Stürmer Kristian Reichen und Luke Esposito auf dem Weg der Besserung, stehen aber bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

