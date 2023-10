Der Meister schwÃ¤chelt auch in Schwenningen und SÃ¶derholm ist „dankbar, wenn der Don dabei ist“

Artikel anhören Bonn. (PM MagentaSport) Was ist bloß beim DEL-Meister los? Der EHC Red Bull München verliert zum 4. Mal nacheinander in der Liga...

Bonn. (PM MagentaSport) Was ist bloß beim DEL-Meister los? Der EHC Red Bull München verliert zum 4. Mal nacheinander in der Liga – diesmal mit 1:3 in einem hitzigen Duell bei den Schwenninger Wild Wings.

Maximilian Kastner legt den Finger in die Wunde: „Unser Problem ist gerade, dass wir zu wenig Tore schießen – speziell im 5-gegen-5. Da müssen wir einen Weg finden, härter zu sein“, sagt Kastner und beschwört sein Team zum Derby gegen Augsburg am Sonntag (live ab 16.15 Uhr): „Alles andere als 3 Punkte wären wieder eine Enttäuschung.“ Die schwachen Abschlüsse sind ein Münchner Problem, die Defensive ein anderes. „Ich glaube, die defensive Zone ist das Einzige, was wir groß geändert haben“, erklärt Coach Toni Söderholm vor der Partie das neue System, das einem „Prozess“ unterliege.

Angesprochen auf Meistertrainer Don Jackson, der weiterhin im Red-Bull-Umfeld aktiv sei, und wohl im Hintergrund diesen Prozess beobachtet, sagt Söderholm: „Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin jederzeit dankbar, wenn der Don dabei ist.“

Derweil siegen Spitzenreiter Eisbären Berlin und Vize Adler Mannheim souverän, trumpfen dabei gerade im letzten Drittel auf. Die Kölner Haie schocken die Grizzlys in der Overtime, wieder ist Maxi Kammerer der entscheidende Torschütze. Die Düsseldorfer EG wartet in dieser Saison weiter auf den 1. Sieg nach regulärer Spielzeit – weiter Vorletzter nach dem 1:2 gegen Straubing in der Overtime.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom 12. DEL-Spieltag übermittelt durch MagentaSport.

Weiter geht es am Sonntag mit dem 13. DEL-Spieltag live bei MagentaSport. Unter anderem spielen die Eisbären Berlin gegen die Fischtown Pinguins (live ab 13.45 Uhr) und die Düsseldorfer EG empfängt die Adler Mannheim (live ab 15 Uhr). München hat Augsburg zu Gast – die Wende?

Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München 3:1

Schlittert Meister München etwa in eine handfeste Krise? Das Team von Coach Toni Söderholm kassiert die wettbewerbsübergreifend sechste Pleite in Folge. Dabei geht der EHC durch ein „erzwungenes Tor“ (Konferenz-Experte Christoph Ullmann) in Führung. Aber die heimstarken Wild Wings drehen eine hitzige Partie zu ihren Gunsten. Damit bleiben sie zu Hause ungeschlagen!

Münchens Maximilian Kastner spricht nach dem Spiel das Offensivproblem an: „Ich glaube, dass wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir wollten die richtige Antwort geben. In den ersten 20 Minuten haben viel Gas gegeben. Unser Problem ist gerade, dass wir zu wenig Tore schießen – speziell im 5-gegen-5. Da müssen wir einen Weg finden, härter zu sein. Dass wir mehr zum Tor gehen und mehr Schüsse nehmen.“

Kastner sieht aber auch einen Unterschied im Vergleich zu den letzten Spielen: „Unser Problem war in den letzten Spielen, dass wir zu wenig Chancen hatten. Ich glaube, heute haben wir eigentlich einen guten Job gemacht. Wir haben die Jungs vorm Tor gehabt. Wir müssen uns einfach selbst an die Nase packen.“

Vor dem anstehenden Derby gegen Augsburg sollen nun 3 Punkte her: „Irgendwann müssen wir Spiele gewinnen. Wir setzen uns gerade in die Position, dass wir immer weiter nach unten rutschen. Und das ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Wir müssen am Sonntag wirklich abliefern. Alles andere als 3 Punkte wären wieder eine Enttäuschung.“

Münchens Coach Toni Söderholm spricht vor dem Spiel über einige Themen, auch über die Defensive: „Wenn 25 Spieler ein neues defensives System lernen müssen, dann kann es sein, dass ein Spieler in der einen Woche keine Probleme hat und in der nächsten Woche taucht irgendein Problem bei demselben Spieler auf. Es ist ja immer ein Prozess, bei dem man hellhörig mit den Spielern reden muss und sie konstant fragen muss, wo sie an irgendetwas zweifeln und wo sie Probleme sehen. Ich glaube, die defensive Zone ist das Einzige, was wir groß geändert haben. Was uns in vielen Spielen ein bisschen wehgetan hat, ist, dass wir die Scheibe an beiden blauen Linien verloren haben. Das kostet Kraft und Energie.“

Dass Münchens Meistercoach Don Jackson, der mittlerweile Head of Coaching Development bei Red Bull ist, immer noch im Hintergrund aktiv ist, interessiert Söderholm nicht – im Gegenteil: „Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin jederzeit dankbar, wenn der Don dabei ist. Wir haben uns letzte Woche kurz getroffen. Und wir werden uns sicherlich austauschen in der Zeit, in der er hier ist.“

Auf die Nachfrage, was Don Jackson ihm im Gespräch gesagt hat, antwortet Söderholm schnippisch und schmunzelnd zugleich: „Bis jetzt war’s richtig scheiße und jetzt muss es vorwärts gehen.“

Oft im Mittelpunkt der hitzigen Szenen: Joacim Eriksson. Der entschuldigt sich nach dem Spiel: „Ich habe meinen Fokus auf die richtigen Dinge verloren. Ich glaube, ich muss mich da ein bisschen mehr kontrollieren. Ich habe dem Ref gesagt: ‚Das war dumm von mir.‘









Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 6:2

Nürnberg kann zwar zweimal verkürzen, doch Mitte des 2. Drittel zieht Mannheim davon und fährt einen letztlich ungefährdeten Sieg ein. Die Adler bleiben den Eisbären auf den Fersen.

Mannheims Goalie Arno Tiefensee fasst den Sieg kurz und knapp zusammen: „Wir haben ein super Spiel gemacht – von vorne bis hinten.“

Sein Pass leitet das 5:2 ein. Tiefensee analysiert bescheiden: „Der Wolfi hat geklopft und dann habe ich hochgeschaut. Und dann habe ich das Play halt gemacht. Die haben das vorne auch gut ausgespielt. Wenn die da reinlaufen und sich dann die Pässe hin und her spielen, dann ist es auch immer schwer für den gegnerischen Torwart. Das war top.“

Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin 2:5

Die Eisbären führen weiter die Tabelle an und überstehen den Hexenkessel am Bornheimer Hang. Entscheidend für den 5:2-Erfolg sind 4 Eisbären-Tore im letzten Drittel. Zuvor gestalten die Löwen das Duell 40 Minuten ausgeglichen. Für Berlin ist es der 6. Sieg aus den letzten 7 Partien.

Berlins Manuel Wiederer, Torschütze zum 2:1, fasst zusammen: „Das 1. Drittel war definitiv nicht das, was wir zeigen wollten. Aber wir haben einen Weg gefunden, unserem Spiel treu zu bleiben. Und im dritten Drittel sind die Tore dann gekommen.“

Straubing Tigers – Düsseldorfer EG 2:1 i.O.

Bittere Niederlage für die DEG! Das Team von Trainer Thomas Dolak macht lange ein gutes Spiel und erzwingt in Straubing die Overtime. Dort erzielt Marcel Müller das goldene Tor für die Tigers. Düsseldorf wartet in dieser Saison weiter auf einen Sieg nach regulärer Spielzeit.

DEG-Coach Thomas Dolak sieht die positiven Aspekte: „Wir haben ein sehr gutes 3. Drittel gespielt. Und auch in der Verlängerung haben wir eigentlich Druck gemacht, waren die ganze Zeit im Scheibenbesitz. Dann kriegst du einen Konter – bitter. Aber wir können darauf aufbauen.“

Dolak fügt aber auch an: „Es wäre natürlich mal schön, wenn wir uns mit einer guten Leistung endlich mal mit drei Punkten belohnen würden. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Spiel. In Straubing einen Punkt mitzunehmen, ist auch kein Selbstläufer.“

Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie 4:5 i.O.

Konferenz-Experte Christoph Ullmann verspricht vor dem Spiel Tore – und behält Recht. Lediglich das 2. Drittel bleibt torlos. Wolfsburg führt 3:1 und 4:2, doch die Haie kommen im letzten Drittel noch einmal zurück. Für die Entscheidung in der Overtime sorgt schließlich Kölns Maximilian Kammerer, der schon in Straubing das Siegtor erzielte.

Kölns Siegtorschütze Kammerer will lieber über die Mannschaft als über sich selbst sprechen: „Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder mit einem Sieg heimfahren. Wir haben Charakter bewiesen, uns extrem zurückgekämpft. Es war am Anfang vielleicht nicht unser bestes Spiel, aber es macht uns natürlich stolz, dass wir wieder mit zwei Punkten heimfahren.“

Den Mannschaftsgeist unterstreicht er noch einmal: „Ich glaube, dass wir wirklich gute Typen in der Mannschaft haben. Ich habe am Sonntag schon in Straubing gesagt, dass wir letzte Saison schon gezeigt haben, dass wir uns zurückkämpfen.“

Die PENNY DEL live bei MagentaSport

13. Spieltag

Sonntag, 22.10.2023

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Ab 15 Uhr: Düsseldorfer EG – Adler Mannheim

Ab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München – Augsburger Panther, Iserlohn Roosters – Straubing Tigers

Ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt

