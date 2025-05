Der Meister-Keeper bleibt: Leon Meder weiterhin ein Gladiator

Erding. (PM Gladiators) Diese Nachricht dürfte allen Gladiators-Fans ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern: Leon Meder, der überragende Schlussmann der Meistersaison 2024/25, bleibt in Erding!

Vom ersten Spiel an war klar: Dieser Goalie macht den Unterschied. Mit seiner Ruhe, seiner unglaublichen Reaktionsschnelligkeit und zahlreichen spektakulären Paraden avancierte er schnell zum Publikumsliebling. Und das völlig zu Recht – denn Leon Meder war einer der ganz großen Garanten für die Meisterschaft

Der 26-Jährige, ausgebildet beim EHC Freiburg, wurde nicht umsonst zum besten Torwart der Bayernliga gewählt. In der Hauptrunde absolvierte er 26 Spiele und glänzte mit einem starken Gegentorschnitt von 2,29. Auch in den Playoffs blieb er konstant auf höchstem Niveau und kam in 18 Partien auf einen Gegentorschnitt von 2,57. Mit 176 cm Körpergröße zählt er zwar nicht zu den größten Torhütern der Liga – aber dafür zu den schnellsten, reaktionsstärksten und nervenstärksten. Wenn es brenzlig wurde, war Leon da. Er hat Spiele festgehalten, Punkte gesichert und in entscheidenden Momenten die Nerven behalten. Dass Leon Meder auch in der kommenden Saison das Trikot der Erding Gladiators tragen wird, ist ein starkes Zeichen. Für Konstanz, für Klasse – und für die Zukunft.

