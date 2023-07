Der Marke DEG soll ein hoher Wiedererkennungswert verliehen wreden

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird zur kommenden Saison einen neuen optischen Auftritt erhalten. Dies ist das Ergebnis einer langen, intensiven und kritischen...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird zur kommenden Saison einen neuen optischen Auftritt erhalten.

Dies ist das Ergebnis einer langen, intensiven und kritischen Analyse, in der sich der Club mit der eigenen Marke auseinandergesetzt hat. In diesem Rahmen wurde u.a. eine aufwendige repräsentative Marktforschung mit eigenen Fans sowie potenziellen Zielgruppen-Zuschauern durchgeführt und ausgewertet. Diese Basis soll nun in Kooperation mit einer neuen Werbeagentur finalisiert werden. Die Jung Produktion GmbH wird sich dieser Aufgabe annehmen und die Rot-Gelben bei ihrer neuen Ausrichtung unterstützen. Ziel ist es, der Marke DEG einen hohen Wiedererkennungswert zu verleihen, diese moderner zu gestalten und wieder fest im Düsseldorfer Stadtbild zu verankern.

Peter Jung, Geschäftsführer Jung Produktion GmbH: “Wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam mit der DEG diesen Schritt zu gehen. DEG ist eine starke und sehr polarisierende Marke. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, dieser Marke eine noch breitere Sichtbarkeit zu vermitteln. Der einzigartige Kontext aus Tradition, ehrlichen Werten und einem unfassbar stolzen Rückhalt der Fans macht diese Aufgabe zu einer ganz besonderen. Es erfüllt uns mit großem Stolz, dennoch stellen wir uns der Aufgabe weiter zu denken, zu entwickeln, zu fokussieren. Die bisherigen Kommunikationswege werden wir beibehalten, darüber hinaus werden wir die Marke breiter aufstellen und weitere Zielgruppen gewinnen. Unsere Agentur ist seit 1993 in Düsseldorf zu Hause und unser Team brennt für die DEG, wir freuen uns.”

Björn Selicke, Projektmanagement Jung Produktion GmbH: “Durch diese Zusammenarbeit geht für mich ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich verfolge die Rot-Gelben seit meiner Kindheit und bin großer Fan. Dass ich die DEG jetzt dabei unterstützen darf, einen neuen Weg einzuschlagen, motiviert und freut mich ungemein. Ich kann es kaum erwarten, bis wir die ersten sichtbaren Projekte umgesetzt haben.”

Harald Wirtz, Geschäftsführer DEG Eishockey GmbH: “Die Jung Produktion als neue Werbeagentur unserer DEG ist ein echter Glücksgriff. Peter Jung ist eine Werbeikone und weiß genau, wovon er spricht. Wir sind von Ausrichtung, Vorgehensweise und Professionalität der Jung Produktion absolut überzeugt. Übergeordnetes Ziel ist es, dass die DEG wieder als starke und moderne Marke wahrgenommen wird und verschiedene Zielgruppen anspricht.”

Christopher Schlenker, Director Sales DEG Eishockey GmbH: “Unser Bestreben ist es, die DEG ganzheitlich zu vermarkten sowie Partner und Fans zielgerichtet anzusprechen. Dabei wird unsere neue Werbeagentur für den nötigen frischen Wind sorgen. Durch den Full-Service Ansatz der Agentur, mit dem Zusammenschluss des ORT Medienverbundes, erhalten wir alles aus einer Hand. Wir planen demnach auch unser Mediabudget in der neuen Konstellation und setzen Kampagnen um. Das optimiert viele Prozesse und wird sich positiv auswirken. Wir sind voller Vorfreude.“

Über die Jung Produktion GmbH

1993 als Medienproduktionsfirma gegründet, ist die JungPro heute eine Full Service Agentur für Strategie, Kommunikationsideen und deren Umsetzung. Unsere Stärke liegt in der nahtlosen Verbindung von Konzept und Kreation mit dem Gespür und dem nötigen Know-how für die beste Realisierung. On- wie Offline.

4049 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.