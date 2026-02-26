Der Ligaprimus kommt in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nur noch vier Spieltage stehen in der DEL2-Hauptrunde 2025/2026 auf der Agenda.

Die Joker treffen dabei am vorletzten Hauptrundenwochenende auf die Krefeld Pinguine und den EV Landshut. Am Freitagabend ist der DEL2-Ligaprimus Krefeld Pinguine in der energie schwaben arena zu Gast. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 17:00 Uhr steigt dann das Derby beim EV Landshut. Die Niederbayern kämpfen dabei noch um die direkte Playoff-Qualifikation und stehen derzeit auf dem neunten Tabellenplatz.

Tickets für Heimspiele des ESVK sind online unter tickets.esvk.de erhältlich. Dazu selbstverständlich auch in allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der ESVK-Geschäftsstelle und an der Abendkasse.

Aus der Kabine: Wer steht am Wochenende im Lineup und wer nicht? Hier hat Chef-Trainer Leif Carlsson noch einige Fragezeichen. Sicher ist, dass Jere Laaksonen und Max Oswald wieder fit sind und am Wochenende zum Einsatz kommen werden. Fragezeichen stehen noch hinter den Comebacks von Yannik Burghart, Dartagnan Joly und Joe Cassetti; letzterer wird dabei jedoch sicher noch mindestens eine Woche pausieren müssen. Ebenfalls nicht mit an Bord sein wird Sami Blomqvist, der Deutsch-Finne plagt sich seit zwei Wochen mit einer starken und hartnäckigen Viruserkrankung. Aktuell sieht der Plan vor, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training zurückkehrt. Brent Raedke, der sich im Spiel gegen Regensburg im zweiten Drittel eine Verletzung (ca. 1 Woche Pause) zugezogen hat, wird am Wochenende ebenfalls nicht zum Kader gehören. Welche Spieler vom Kooperationspartner Red Bull München zur Verfügung stehen werden, ist aktuell noch offen.