Der Liganeuling und ein Klassiker stehen für die Buam von Headcoach Tray Tuomie an

Klobenstein. (PM Buam) Der Start in die Alps Hockey League 2023/24 ist geglückt, nun steht schon die erste Doppelschicht auf dem Programm.

Am Donnerstag, 21. September gastieren die Rittner Buam SkyAlps beim Liganeuling HK RST Pellet Celje, am Sonntag sind sie dann bei S.G. Cortina Hafro zu Gast.

Mit dem 3:1-Auftaktsieg gegen den HC Gherdëina können die Buam zufrieden sein, wie auch Trainer Tray Tuomie sagt: „Wir sind gut in die Partie gestartet, haben es aber versäumt, die Führung weiter auszubauen. Ab dem zweiten Drittel haben wir dann ein paar unnötige Strafen bekommen, das müssen wir abstellen“, blickt der gebürtige US-Amerikaner auf den Samstag zurück.

Die nächsten Gegner stehen aber schon bevor. Der erste ist ein völlig neuer. Am Donnerstag spielen die Buam um 19 Uhr beim HK RST Pellet Celje, dem Liganeuling. Die Slowenen sind erst in dieser Saison der Alps Hockey League beigetreten und haben im ersten Spiel gegen ihre Landsmänner von HDD SIJ Acroni Jesenice – dem amtierenden AlpsHL-Meister – mit 1:6 verloren. Am Sonntag geht es dann mit Cortina weiter, einem Team, das den Rittner Buam schon oft gegenüberstand, beispielsweise beim Finale um die Italienmeisterschaft in der vergangenen Saison. „Beide Teams sind starke Gegner, beide Spiele auswärts, was es nicht einfacher macht. Wir müssen leider auf den verletzten Ethan Szypula verzichten“, berichtet Trainer Tuomie abschließend.

Alps Hockey League 2023/24

Donnerstag, 21. September – 19 Uhr, Drsališče v Mestnem Parku

HK RST Pellet Celje – Rittner Buam SkyAlps

Sonntag, 24. September – 17.30 Uhr, Stadio Olimpico

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps

