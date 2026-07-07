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EHC KönigsbrunnTransfer-News

Der Kreis schließt sich, aber er hat noch (lange) nicht fertig: Steffen Tölzer (41) ist zurück in Königsbrunn

7. Juli 20262 Mins read40
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Steffen Tölzer spielt ab sofort für den EHC Königsbrunn (im Bild v.l.n.r. Team Manager Sven Rampf, Steffen Tölzer und der sportliche Leiter Tim Bertele) - © EHC Königsbrunn, Horst Plate
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Königsbrunn. (PM EHC) Die Vita von Steffen Tölzer liest sich beeindruckend.

Der 41-jährige Verteidiger aus Graben spielte insgesamt 18 Jahre in Augsburg und absolvierte dort 770 DEL-Spiele. 2010 gewann er mit den Panthern die Vizemeisterschaft in Deutschlands höchster Profiklasse. Auch international durfte er sich in der Saison 2019/20 in acht Champions Hockey League-Spielen beweisen. Zudem stand Steffen Tölzer als Nationalspieler in zwölf Partien für das DEB-Team auf dem Eis. Vor seiner Karriere in der DEL durfte er bei den Augsburger Kooperationspartnern EC Peiting und EV Landsberg 2000 Erfahrung sammeln. Mit Landsberg schaffte er 2006 auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zwölf Spielzeiten lang war er Kapitän oder Assistenzkapitän in Augsburg und spielte sich durch seinen Fleiß und Intensität in die Herzen der Fans.

Nach seiner Zeit in Augsburg wechselte der Publikumsliebling 2021 in die Oberliga Süd zu den Starbulls Rosenheim, stieg mit der Mannschaft in die DEL2 auf und spielte nach einem Intermezzo in Bayreuth bei den Lindau Islanders. Zuletzt stand er bei dem Oberligisten zwei Jahre lang als Kapitän auf dem Eis. Aus beruflichen Gründen beendete er dieses Jahr sein Engagement in Lindau.
Nun zieht es ihn „back to the roots“ nach Königsbrunn. Denn vor seiner Zeit in den Nachwuchsteams der Augsburger erlernte er seine ersten Schritte beim ESV Königsbrunn, ehe Scouts auf das junge Talent aufmerksam wurden und ihn 1999 in die Fuggerstadt vermittelten.

Für Steffen Tölzer schließt sich so der Kreis: „Ich habe meine Karriere in Königsbrunn begonnen, und nun will ich sie auch dort beenden. Zuvor musste ich mich allerdings beruflich verändern, das hat jetzt aber endlich geklappt. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die neue Saison in meiner alten Wirkungsstätte mit dem EHC Königsbrunn.“

Zustande kam der Kontakt über Tim Bertele, dem sportlichen Leiter des Vereins: „Ich kenne Steffen seit 30 Jahren. Wir haben zusammen im Nachwuchs gespielt und sind gemeinsam aufgewachsen, der Kontakt ist nie abgerissen. Deshalb habe ich schon vor Jahren versucht, ihn nach Königsbrunn zu lotsen, was angesichts seines Profi-Status aber finanziell nicht machbar war. Seit ein paar Monaten ist er jedoch ins Berufsleben eingestiegen, weshalb unser Gespräch keine fünf Minuten dauerte, bis wir uns einig waren. Es ist immer schön, wenn ein Königsbrunner seine Karriere dort beenden möchte, wo alles begann. Trotz seiner 41 Jahre hat Steffen den Körper eines 30-Jährigen, weshalb wir uns um mangelnde Fitness bei ihm keine Sorgen machen müssen. Unsere Fans können sich nächste Saison auf eine neue Attraktion auf dem Eis freuen!“

Steffen Tölzers Karriere in Zahlen

Source: Steffen Tölzer @ Elite Prospects

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