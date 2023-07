„Der KEC ist ein großer Klub mit einer großartigen Historie“ – Alex Grenier entscheidet sich für die Kölner Haie

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben mit Alexandre Grenier einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 31-jährige Angreifer war in der abgelaufenen Spielzeit für die...

Der 31-jährige Angreifer war in der abgelaufenen Spielzeit für die Eisbären Berlin in der PENNY DEL aktiv. Insgesamt bestritt der Franko-Kanadier in seiner Karriere bisher 102 Partien in der PENNY DEL und sammelte in diesen 87 Punkte.

„Mit Alexandre gewinnen wir einen Spieler, der die PENNY DEL gut kennt, uns Tiefe verleiht und gleichzeitig unseren Kader aufwertet. Als Spieler bringt er eine gute Mischung aus Physis und Scorer-Qualitäten und hat die Vielseitigkeit, um sowohl als Außenstürmer oder Center eingesetzt zu werden. Wir freuen uns, dass Alex ab sofort ein Teil der Kölner Haie ist“, so KEC-Cheftrainer Uwe Krupp.

Alexandre Grenier: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut und vertrauensvoll – der KEC ist ein großer Klub mit einer großartigen Historie. Die Art und Weise, wie Eishockey gespielt wird, ist vielversprechend und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Kölner Haie erfolgreich sind. Ich freue mich, ab sofort Teil der Kölner Haie zu sein und auf das Kennenlernen mit Team und Fans.“

Über Alexandre Grenier

Der 31-Jährige startete seine Karriere in der kanadischen Juniorenliga QMJHL, wo er von 2010 bis 2012 für die Quebéc Remparts und Halifax Mooseheads zum Einsatz kam und in 95 Partien 88 Punkte erzielte.

Zwischenzeitlich (2011) wurde er in der dritten Runde an insgesamt 90. Stelle vom NHL-Klub der Vancouver Canucks gedrafted, blieb dort aber zunächst ohne Einsatz und wechselte 2012 nach Europa, wo er einige Monate für den EC Red Bull Salzburg spielte. In Österreich blieb der Franko-Kanadier knapp ein halbes Jahr, ehe er zurück nach Nordamerika ging.

Dort kam er nach einem kurzen Intermezzo für die Kalamoo Wings in der ECHL fast ausschließlich in der AHL zum Einsatz und sammelte bis 2019 in 444 AHL-Partien für die Utica Comets, die Springfield Thunderbirds und Laval Rocket insgesamt 264 Punkte – zweimal wurde Grenier in dieser Phase seiner Karriere zudem für das AHL-All Star Game nominiert.

In den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 kam Grenier für die Vancouver Canucks in neun NHL-Partien zum Einsatz, für dessen Farm-Team Utica Comets er zu dieser Zeit in der AHL spielte.

Zur Spielzeit 2019/2020 wechselte Grenier zurück nach Europa und spielte fortan für den DEL-Klub Iserlohn Roosters sowie den Lausanne HC in der Schweiz. Für die Roosters kam der Offensivspieler in zwei Spielzeiten bei 70 Einsätzen auf 65 Punkte. Im Sommer 2021 wechselte der Québécois in die Schweizer NL zu den SCL Tigers – für den Klub aus dem Kanton Bern sammelte der Angreifer in 53 Partien 50 Punkte.

In der vergangenen Spielzeit lief Grenier für die Eisbären Berlin in der PENNY DEL auf und verbuchte 22 Punkte in 32 Partien.

Bei den Haien wird Grenier mit der Rückennummer 82 auflaufen.

