Der KapitÃ¤n steht weiter auf der BrÃ¼cke: Andreas Schwarz verlÃ¤ngert beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Das ist ein echtes Treuebekenntnis! Kapitän Andreas „Blacky“ Schwarz übernimmt auch in Zukunft beim EV Landshut Verantwortung und hat am Gutenbergweg einen Vertrag bis zum Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Spielzeit unterzeichnet.

Der 30-jährige Defensivstratege ist in den vergangenen vier Spielzeiten zu einer echten Institution am Landshuter Gutenbergweg geworden. Im Sommer 2021 wechselte er vom damaligen Ligakonkurrenzen Tölzer Löwen nach Niederbayern und kann nach insgesamt elf Spielzeiten in der DEL2 auf weit mehr als 500 Begegnungen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zurückblicken. In seinen vier Jahren in Landshut etablierte sich „Blacky“ schnell als Abwehrchef und Publikumsliebling. Für den EVL bestritt er bis heute 209 Partien, in denen er elf Tore erzielte und 41 Treffer vorbereiten konnte.

„Ich freue mich unheimlich, dass ich ein weiteres Jahr für den EVL spielen darf. Die letzten vier Jahren waren etwas Besonderes und haben es mir leicht gemacht, mich wieder für den EVL zu entscheiden. In den mehr als 200 Spielen, die ich für Landshut bestritten habe, waren Höhen und Tiefen dabei, die mich als Spieler und als Mensch weitergebracht haben. Der EVL ist einfach ein spezieller Verein. Meine Familie ist nahezu bei jedem Spiel dabei. Die Rückendeckung ist mir ganz wichtig. Außerdem habe ich in der Kabine und im Umfeld viele Freundschaften schließen können. Gerade das Umfeld und die Menschen rund um den EVL, die mit voller Überzeugung bei der Sache sind, lassen mich optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin stolz, weiter ein Teil dieser Mannschaft zu sein, und freue mich auf das, was auf uns zukommt“, erläutert Schwarz seine Entscheidung.

„Wir freuen uns sehr, dass Blacky weiter bei uns an Bord bleibt. Er ist einer unserer absoluten Führungsspieler, der mit seiner positiven Art auf dem Eis und in der Kabine ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und vor allem natürlich auch der Defensive sein wird. Außerdem ist er vor allem für unsere jungen Spieler ein absolutes Vorbild und ein wichtiger Ansprechpartner in der Kabine“, kommentiert Max Brandl, sportlicher Leiter des EV Landshut.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 10. Mai 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz.

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

