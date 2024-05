Der KapitÃ¤n geht voran: Tim Brazda bleibt bei den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Kapitän Tim Brazda hat als erster Spieler des Kaders der letzten Saison seine Zusage für die Spielzeit 2024/25 bei den...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Kapitän Tim Brazda hat als erster Spieler des Kaders der letzten Saison seine Zusage für die Spielzeit 2024/25 bei den Ice Aliens gegeben!

Der 29-jährige Rechtsschütze konnte in der Hauptrunde der vergangenen Spielzeit in 21 Spielen 53 Punkte erzielen (20 Tore/33 Assists) und war im dritten Finalspiel mit drei Treffern der Matchwinner. Seit 2017 spielt Tim nun ununterbrochen für die Ice Aliens.

Cheftrainer Frank Gentges ist in seinem Statement froh, eine der wichtigen Stützen der letzten Saison weiter an die Ice Aliens binden zu können: „Tim hat in den letzten beiden Jahren mit seinem Bruder ein geniales Paar gebildet. Beide waren für mich in dieser Zeit die besten Stürmer der Liga. Tim ist unser Kapitän, der auf dem Eis die Antwort gibt und oft den Unterschied ausgemacht hat. Dies hat auch das Finale deutlich gezeigt. Jetzt hoffe ich, dass auch Tobi sich noch dazu entscheidet, ein weiteres Jahr zu spielen, was im Moment aber leider nicht so ausschaut.“

Der Kapitän freut sich schon auf die kommende Spielzeit, ist sich aber den noch bevorstehenden Herausforderungen bewusst: „Wir hatten zwei optimal erfolgreiche Jahre und auch die Chemie im Team ist hervorragend. Leider kristallisiert sich aktuell heraus, dass es keine adäquaten Spieler mehr in unserer geographischen Region gibt und darüber hinaus tun uns einige Abgänge enorm weh. Wie man noch sehen wird, rüsten andere Top-Mannschaften mächtig auf und ich hoffe, dass wir irgendwie noch ein konkurrenzfähiges Team zusammen bekommen. Natürlich würde es mich freuen, wenn mein Bruder Tobi, trotz seiner anspruchsvollen beruflichen Situation, noch eine Saison dranhängt.“

Tim Brazda wird auch in der kommenden Saison die Rückennummer 91 tragen.