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Der Kapitän geht nicht mit in die Oberliga: „Urgestalt“ Julian Zwerger beendet seine Karriere

29. Juli 20261 Mins read146
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Julian Zwerger - © EC Bregenzerwald Media/PR
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Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Manche Spieler hinterlassen Spuren in einer Statistik. Andere hinterlassen Spuren in einem Verein. Julian Zwerger gehört zweifellos zur zweiten Kategorie.

Nach zehn Saisonen im Trikot der Tigers hat sich der Kapitän dazu entschlossen, seine aktive Eishockeykarriere zu beenden. Der 29-jährige Stürmer wird seinen Fokus künftig auf seine Familie legen. Im vergangenen Mai wurde Julian erstmals Vater, er und seine Freundin Anna durften den kleinen John begrüßen. Bereits beim Saisonabschluss war ein mögliches Karriereende deshalb Thema, damals wollte „Zwergi“ sich jedoch noch Zeit für diese weitreichende Entscheidung nehmen. Nach vielen Überlegungen hat er sich nun dazu entschlossen, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Mit Julian Zwerger verabschiedet sich einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte. So war er der letzte Spieler im Kader, der bereits den zweiten INL-Meistertitel des Vereins miterlebt hatte. Mehr als 350 Pflichtspiele, 49 Tore und 72 Assists stehen am Ende einer beeindruckenden Laufbahn in Grün-Weiß-Schwarz. Zahlen, die seine Bedeutung jedoch nur ansatzweise widerspiegeln.

Noch wichtiger als seine sportlichen Leistungen war jedoch die Art und Weise, wie er seine Rolle ausfüllte. Julian war immer ein Vorbild – auf und neben dem Eis. Mit seiner Bodenständigkeit und seinem unermüdlichen Einsatz verkörperte er jene Werte, für die die Tigers seit jeher stehen.

Auch bei den Fans genoss die „Urgestalt“ große Wertschätzung. Seine sympathische Art, seine Nähe zum Publikum und sein kompromissloser Einsatz machten ihn zu einem echten Publikumsliebling. Wer Julian auf dem Eis erlebte, wusste, dass er in jedem Wechsel alles für seine Mannschaft geben würde. Mit seinem Karriereende auf professionellem Niveau verliert der Verein nicht nur seinen Kapitän, sondern auch eine Identifikationsfigur, wie sie nur selten heranwächst.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Julian Zwerger @ Elite Prospects

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